En Francia destripan a Luis Enrique: «Es un chulo y faltón…»

La eliminación en semifinales de la Champions League ante el Borussia Dortmund sigue doliendo mucho en París. El golpe ha sido muy grande en el Paris Saint-Germain y uno de los más señalados fue Luis Enrique. El entrenador español no consiguió llevar al equipo francés a la final de la Copa de Europa y la resaca es dura en la capital de Francia.

Tras perder por 1-0 en Alemania y también por 0-1 en París, el PSG está ya fuera de la Champions y no estará en la final de Wembley, gran objetivo del proyecto qatarí y motivo por el que ficharon a Luis Enrique. Unas horas después de esa semifinal en el Parque de los Príncipes, el técnico español recibió todo tipo de críticas.

«Aunque ya habían perdido 1-0 y habían sufrido, Luis Enrique dijo que la única expresión que sabía decir en francés era On va gagner («Vamos a ganar»). Esa es una actitud de chulo, de faltón, de presumir», dijo Bixente Lizarazu, histórico jugador francés que no llegó nunca a jugar en el Paris Saint-Germain, pero que sí tiene una gran relevancia en Francia.

Lizarazu, que lleva ya casi 20 años retirado, atacó sin piedad a Luis Enrique. «Desde el sorteo estaban seguros de que llegarían a la final. Me pareció una falta de respeto hacia el Dortmund», añadió el que fuera muchos años lateral izquierdo de la selección francesa, con quien ganó el Mundial del año 1998 y la Eurocopa de 2000.

«En algún momento, hay que pagar el precio contra un equipo que ganó la batalla táctica en los dos partidos», continuó Lizarazu en declaraciones a Franceinfo. El que fuera futbolista del Bayern de Múnich y Athletic, entre otros equipos, analizó de esta forma tan dura contra Luis Enrique la eliminación del PSG.

Las explicaciones de Luis Enrique

Ante esta eliminación en semifinales de Champions, Luis Enrique analizó ese encuentro ante el Borussia Dortmund. «Es un momento triste en el deporte cuando pierdes de esta manera. Felicitar al Dortmund por la Champions que han hecho, que ha sido fantástica y destacada. Nosotros ya los conocíamos de la fase de grupos. Han competido muy bien. Nosotros en los dos partidos hemos hecho seis palos y hoy 31 disparos a portería. Y no hemos hecho ni un gol, algo casi imposible de creer. Pero así es el fútbol. Lo aceptamos. Esto es el fútbol. Intentaremos volver lo antes posible», analizó el técnico español.

«Después de no conseguir el resultado estamos tristes. No hemos sido inferiores. El fútbol a veces es injusto. Pero esto premia al que marca gol, no el que remata al poste. El Dortmund ha hecho dos partidos completos. El objetivo que me marqué al llegar en este club fue disputar al máximo todos los trofeos. Veremos lo que hemos conseguido al final de temporada», continuó Luis Enrique.

Por su parte, Nasser Al Khealifi, presidente del PSG, explicó que «estamos muy decepcionados con el resultado. Estamos tristes, merecíamos más. Disparamos a los postes cuatro veces, dos la semana pasada… El balón no quiso entrar».