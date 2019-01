Los españoles Fernando Alonso, Antonio García, Álex Riberas y Miguel Molina competirán este sábado 24 de enero en las 24 horas de Daytona, la clásica prueba de resistencia en Florida. Alonso es uno de los grandes favoritos para el triunfo final

Los 24 horas de Daytona, uno de los clásicos de resistencia del motor, tendrá lugar este próximo sábado 26 de enero desde las 20:35 (hora española, una menos si estás en Canarias). La competición, que está dentro del United SportsCar Championship, tendrá lugar en uno de los templos de automovilismo como el Daytona International Speedway, en la costa este de Florida, en Estados Unidos. Son casi seis kilómetros (5,729 km) por vuelta las que tendrá recorrer los competidores durante el día que dura la competición.

Las 24 horas de Daytona contarán con la presencia de cuatro españoles que generan el interés mediático en la península. Son Fernando Alonso, Antonio García, Álex Riberas y Miguel Molina. El más mediático de todos ellos, el asturiano, competirá por el título absoluto en DPi –a diferencia de la temporada pasada que lo hacía en LMP2–. García y Molina lo harán en GTLM y Riberas en GTD. Las diferencias entre una u otra categoría residen en la estructura del coche, la potencia de estos y en sus mejoras.

Fernando Alonso competirá con Toyota y tendrá como compañero a Kamui Kobayashi, otro ex Fórmula 1, Van der Zande y Jordan Taylor a los mandos del Cadillac 10. Son varios los rivales de prestigio que tendrán el cuarteto del que es parte el asturiano. Entre ellos están Barbosa, Albuquerque, Fittippaldi y Conway, que conducirán otro Cadillac; Pagneaud y Pablo Montoya en un Acura; Castroneves y Rossi en otro Acura; y Felipe Nasr, otro ex Fórmula 1 que conducirá otro Cadillac. Cabe destacar los tiempos de pilotaje entre pilotos que exige la carrera. El máximo permitido por un único piloto no puede exceder las 13 horas de pilotaje, así como las cuatro consecutivas en una franja de seis. El mínimo, dos horas por cada piloto. Es una de las estrategias en la carrera.

Las claves

Las paradas en boxes tienen unos requisitos muy determinados en las 24 horas de Daytona. El tiempo medio que pierden los pilotos en boxes es de 25 segundos, pero ese tiempo son muchos los detalles que deben tener en cuenta los mecánicos. Hasta que el coche no se para por completo, los mecánicos, detrás del muro, no pueden acceder al vehículo. Son solo cuatro los mecánicos que puede realizar modificaciones al coche –cinco si la parada conlleva cambio de piloto–. Respotaje, cambio de neumático, radio, bebida o asiento del piloto son algunas de los trabajos que realizan los mecánicos.

En una competición tan numerosa como las 24 horas de Daytona, el tráfico durante la carrera es determinante. La experiencia y nivel de los pilotos será clave para llegar a la última hora de resistencia con el coche intacto. Otra constante serán las banderas amarillas. Los accidentes –y la capacidad de esquivar estos– serán un tónica casi constante en cada hora de competición, es por ello que la bandera amarilla impere durante mucho tiempo en la carrera. La Full Course Yellow es la banderola que suelen sacar los comisarios ante cualquier accidente que saca al coche de seguridad a pista y su estadía en la carrera puede prologarse más de cinco vueltas.

Horario y televisión

Pese a que la carrera está fijada para el próximo sábado 26 de enero desde las 20:35 (hora española, una menos si estás en Canarias), los entrenamientos libres y clasificación tendrá lugar el jueves 24 de enero. Los dos primeros libres tendrá lugar entre las 16:20-17:05 y las 19:30-20:25 que darán pie a los primeros clasificatorios: de 21:25-21:50, la clasificación GTD; de 22:00-22:15, la GTLM; y de 22:25-22:40, la Prototype, la que disputa Fernando Alonso. En la madrugada del jueves 24 al viernes 25 de enero se dará el único entrenamiento nocturno mientras que de 16:00-17:00 del viernes será el último entrenamiento libre antes de que arranque las 24 horas de Daytona.

BeIN Connect es la cadena que ha comprado los derechos de la carrera en España por lo que se podrá comprar ese servicio a través de internet por un precio de 10 euros. Además, IMSA, organizador de la carrera, cuenta con streaming gratuito de la carrera a través de imsa.tv. En OKDIARIO también podrás seguir el minuto a minuto de la competición de Fernando Alonso, Antonio García, Álex Riberas y Miguel Molina.