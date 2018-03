Carlos Sainz: “No estoy contento, no sé dónde se ha quedado todo ese medio segundo”

El piloto español Carlos Sainz mostró su descontento al término de la sesión tras haber perdido medio segundo. Pese a todo, el piloto de Renault saldrá en novena posición en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Australia que abre la temporada de Fórmula 1.

Tras la sesión, el piloto fue felicitado por la clasificación, pero confesó su decepción. “Gracias pero hoy no estoy contento. Después del 23’0 que había hecho en la Q2 por lo menos tendría que haberme quedado una décima o dos. Después del parón tan largo, al final me he quedado medio segundo, no he hecho ningún error, por lo tanto no sé dónde se ha quedado todo ese medio segundo, ahora hay que analizarlo y ver dónde está el error porque hoy se podían haber hecho mejor las cosas”, decía un Carlos Sainz muy crítico con su actuación.

“He perdido un poco de ritmo con el parón tan largo y me ha costado igualar ese 23’0 que ya habría conseguido que me habría puesto hoy séptimo. Entiendo que no es fácil después de estar tanto tiempo en el garaje retomar el feeling, y hacer ese tiempo tan bueno pero por lo menos un 23′ 2, 23’3 se podría haber hecho seguro”, recalcaba el madrileño.

Preguntado sobre qué espera de la carrera de este domingo, Sainz ha dicho:“No sé, Ricciardo penaliza, sale justo por delante mío, en ese sentido tenemos una buena oportunidad. Hay que ver si podemos ganar algún puesto en la salida, con Ricciardo y Bottas intentando remontar, pero tenemos coche para acabar en los puntos”, concluía el piloto madrileño.