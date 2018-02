McLaren ya vaticinaba la debacle: “Nos preparamos para un desastre en Australia”

Amazon ha estrenado este viernes una serie de cuatro capítulos sobre McLaren, en la que repasa la desastrosa temporada de 2017 de la escudería británica. En el mismo se refleja como algunos de los integrantes del equipo ya vaticinaban un año muy negro que ha desembocado en la ruptura con Honda para aliarse con Renault. Está grabada a principios del pasado año. Por aquel entonces, desde la primera entrada en el primer test del MCL32 en Montmeló, se escuchaba a Fernando Alonso decir por la radio “box box, es muy peligroso correr así”.

El propio equipo le comunicó por radio que habían “sobrepasado el límite de aceite en cuatro curvas, hay que regresar al box”. Eso era en la primera vuelta de los tests. “En algunas curvas el motor se quedaba sin aceite y así no puede correr”, confiesa Eric Boullier, jefe deportivo del equipo. No habían pasado ni tres minutos y ya había surgido el primer inconveniente que obligó a Honda a cambiar de motor, pero habían perdido siete horas de entrenamiento. “La pregunta ya no es si ganaremos sino si será una temporada vergonzosa para nosotros. Nos preparamos para un desastre en Australia“, comentaba Jonathan Neale, una de las piezas ejecutivas del equipo.

Sin embargo, eso no fue todo no paraban de surgir fallos, uno detrás de otro, y Alonso aseguraba que tenían “problemas también en el freno del motor, una cosa más que añadir a la lista, el equilibrio de la parte trasera es horrible porque la conducción es mala. No podemos hacer test así”. Por más que lo intentaban no conseguían dar con la tecla y al cuarto día se le oye decir por la radio que “realmente es una… de motor, un motor de…”. Los mecánicos del equipo de Woking aseguraban que había comentado que era como llevar un Honda Civc.

Boullier no duda de su piloto. Tiene claro que si le dan un coche en condiciones podría haber conquistado el campeonato del mundo: “Si Alonso hubiera tenido un coche campeón 10 veces habría ganado 10 veces. Es especial, pese a ser una celebridad está completamente comprometido con su trabajo y siente un gran respeto de los otros pilotos y los técnicos porque sabes que tiene razón”. Era consciente de que necesitaban un cambio radical para convencer al asturiano de que siguiera. “Si Honda y nosotros no le hacemos un coche competitivo no se quedará”.

El miedo llegó tras los primeros test, dónde se dieron cuenta que ni siquiera eran competitivos y temían perder a su estrella. “Sus comentarios son desafiantes, y me va a decir hasta luego chicos. No se quedará, estoy seguro al cien por cien. Me preocupa que el equipo se derrumbe. Con el efecto dominó la gente se va. Se tardan años en hacer un equipo de F1 pero puedes cargártelo en seis meses”, reconoce Boullier en reuniones privadas del equipo en los primeros días.

En esta serie también aparece reflejada la competitividad de Fernando Alonso. Durante su entrevista desvela su parte más competitiva. “Estoy acostumbrado a calcularlo todo en mi vida porque tengo que ganar, lo hacía hasta con mi abuela en los 800 metros de vuelta del colegio a casa, calculaba 1.50 hasta el puente corriendo y luego 3.15 con los semáforos hasta el final. Si alguien me propone algo nuevo lo pospongo hasta entrenar y creer que puedo ganar. Echo de menos ganar, probablemente sea la parte más importante de mi vida”.

“Alonso perdió dos vidas en Australia”

Un miembro del equipo de McLaren afirma que “se necesitan 100 millones en patrocinio, que es la mitad de nuestro presupuesto, para estar al frente“. Tras perder a Vodafone como patrocinador principal dejaron de ingresar unos 20 millones de dólares desde 2013, mientras que “Ron Dennis decía que para ser competitivos se necesitaban 190 millones de libras, 100 más que para simplemente estar”.

En la mini serie también relatan el brutal accidente que sufrió Alonso en Australia en 2016, en el que tras golpearse con el coche de Esteban Gutiérrez chocó contra el muro y dio tres vueltas de campana. Scott Bain, uno de los ingenieros senior de diseño de McLaren confiesa que “hace dos años probablemente no habría salido de aquello, perdió un par de vidas ese día”.