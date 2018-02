Sainz y Hulkenberg, las almas de Renault: “Ambos crean una gran diferencia”

La temporada 2018 es vista con mucho optimismo en el seno del equipo Renault. De hecho, es considerada como la última de preparación antes de poder desafiar a las escuderías dominantes en 2019. No obstante, no se descarta lograr algún resultado de campanillas, especialmente ahora que tienen dos pilotos como Carlos Sainz y Nico Hulkenberg que son tremendamente competitivos, algo que no sucedió hasta finales del año pasado.

La importancia de tener a Sainz y Hulkenberg en el equipo ha sido analizada por Nick Chester, director técnico de los del rombo. Sobre ellos opina que su clarividencia a la hora de señalar los defectos del monoplaza es lo más importante, ya que facilita mucho la labor de los técnicos. “Esto es muy importante. Lo realmente grandioso de Nico es que es muy consistente, es muy rápido y te dice exactamente dónde están los problemas que lo están limitando. Él dice: ‘esto es lo más importante para mí, si trabajas en esto voy a ir más rápido’ y entonces no tienes que preocuparte por una carga completa de otras cosas. En términos de priorizar lo que haces, es súper importante. Y luego Carlos es prácticamente igual. Tiene muy buenos comentarios y es rápido, así que con los dos tenemos mucha información con la que trabajar. Esto crea una gran diferencia”, afirma Chester en Autosport.

En Renault esperan también que las cuatro carreras que disputó Carlos Sainz con ellos a finales de la temporada pasada le sirvan para empezar este año, como mínimo, al nivel de Hulkenberg. De hecho, el propio Chester se muestra muy optimista después del buen comienzo del madrileño vestido de negro y amarillo. “Le gustó el coche de inmediato. Podía sentir que tenía más agarre y carga aerodinámica, un equilibrio ligeramente diferente al que está acostumbrado, pero obviamente es muy bueno y se adaptó a él bastante rápido. Ahora está pensando mucho y trabajando con nosotros muy bien en cómo adaptamos el equilibrio más a su gusto, y eso ayudará a ambos coches”.