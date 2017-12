Hakkinen: “Schumacher fue el número 1 de siempre”

Mika Hakkinen fue uno de los pocos pilotos que fue capaz de mirar a los ojos a Michael Schumacher. De hecho, le birló un mundial al teutón en la última carrera en 1998 -el de 1999 también lo ganó, pero ‘Schumi’ estuvo fuera de juego varias carreras tras romperse la pierna en Silverstone-. Es por ello uno de los más indicados acerca de hablar del que hasta ahora sigue siendo el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1. ¿Y cómo considera Hakkinen a su némesis? Simplemente, el mejor. Incluso por delante de Ayrton Senna.

“Hubo muchos pilotos muy buenos con dedicación, disciplina y sacrificio. Ayrton fue uno de los mejores. Pero el número uno de siempre se lo otorgaría a mi gran rival Michael Schumacher”, ha dicho Hakkinen.

El comienzo de Hakkinen en la Fórmula 1 estuvo muy ligado precisamente a Ayrton Senna. De hecho, ambos fueron compañeros de equipo en las últimas carreras del brasileño con McLaren, en 1993. Fue en el Gran Premio de Portugal donde ambos compartieron garaje por primera vez, saltando la sorpresa en una sesión de clasificación donde Hakkinen fue más rápido que el mito brasileño, y esto es algo que no gustó nada al bueno de Senna. “En la clasificación en Estoril fui más rápido que Senna. Entonces vino a mí y me preguntó que cómo lo había logrado. Recuerdo que le dije, ‘supongo que tengo más huevos que tú’. Allí mismo comenzó a hablarme de su carrera, de sus títulos… Nuestra relación no fue la mejor, supongo que me vio como una amenaza a su imagen de mejor piloto del mundo. Nunca pretendí crear un conflicto, eran mis primeros años y tenía a mi lado a una leyenda, fue un privilegio ser su compañero”, afirma Hakkinen.

A partir de aquí, la carrera del piloto finlandés vagó durante una de las épocas más flojas de McLaren, sufriendo incluso un accidente en Australia 1995 que casi le cuesta la vida. Hakkinen se recuperó de aquello evolucionando como piloto hasta el punto de ser quien llevó la voz cantante cuando McLaren-Mercedes dio con la tecla en 1998 y 1999. Y sí, con Schumacher de rival.