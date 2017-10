Fernando Alonso: “Ojalá podamos competir el año que viene con Hamilton por el título”

La penitencia que está pasando Fernando Alonso con McLaren Honda está a punto de terminar. Tan solo dos carreras más tendrá que sufrir el asturiano las penalidades de la unidad de potencia japonesa. A partir de entonces, solamente un 2018 que aparece de lo más esperanzador en el horizonte. Así lo ha confirmado nuestro piloto en una entrevista concedida en El Larguero de la Cadena Ser. “Estoy deseando probar el motor Renault, es muy frustrante, han sido años de mucha paciencia. Creo que vamos a ser muy competitivos el año que viene, ya con Verstappen el motor Renault ha hecho una gran carrera en México”.

Lo que no se atreve a pronosticar Alonso es si McLaren estará en la pelea por el título mundial desde el principio, si bien sí que espera un importante salto de rendimiento respecto a lo visto estos tres últimos años. “Es difícil saber los cálculos porque no tenemos comparación, pero las sensaciones son buenas. El motor desde fuera parece muy bueno, tenemos un objetivo claro que es igualar el chasis. En las últimas carreras hemos introducido piezas aerodinámicas y han funcionado bien. Tenemos todos los ingredientes para ser competitivos el año que viene. Ojalá podamos competir el año que viene con Hamilton por el título”. De su “amigo” Vettel, ni palabra.

A pesar de no llevarse un campeonato desde hace más de diez años, Alonso siempre ha sido considerado como uno de los mejores pilotos de la parrilla, por no decir el mejor. Eso le llena, según ha afirmado el piloto en la citada entrevista, además de recordar que ha estado en varias ocasiones muy cerca de añadir otro mundial a sus vitrinas. “Me llenan, el corazón… todo, la verdad es que se agradece mucho. Es cierto que no gano el mundial desde 2006 y eso puede parecer que hace mucho, pero ha habido otros años que hemos estado ahí, en 2007, en 2010 llegué campeón virtual a la última carrera, también en 2012, creo que podíamos tener cuatro o cinco y alguno muy reciente, pero como digo me centro en el futuro y espero poder estar ahí”.