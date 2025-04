Flick zanja la polémica con Raphinha: «Está como siempre»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper tras el entrenamiento del primer equipo culé y en la previa de la ida de los cuartos de final de la Champions League que enfrenta este miércoles a Barcelona y Borussia Dortmund en el Olímpico de Montjuic.

«Creo que en cuartos de final quieres jugar contra cualquiera para seguir adelante y no para quedarte aquí. Será difícil, es un rival estable, tiene fortalezas en ataque… hay que controlar su ataque pero también presionar con el balón», comenzó Hansi Flick la rueda de prensa previa al duelo continental.

«Hemos intentado, tras el parón de selecciones, que se recupere. Lo que veo en la sesión es lo mismo de antes: está muy activo, despierto, con dinámica… demuestra que está preparado para el partido de mañana».

«Considero que en la Champions, en casa y fuera, hemos trabajado bien. Sabemos cómo ganar un partido fuera, cómo seguir… tengo plena confianza en el equipo. Le veo bien. Hemos mejorado en muchos aspectos. Damos la respuesta adecuada en los partidos. Estamos preparados para este cruce».

«No me parece que no esté fresco. Después del parón le hemos dado un poco de tiempo para que se recupere, pero en los entrenamientos está como siempre, fantástico. Hemos vigilado, pero es muy dinámico y está preparado para el partido de mañana», declaró el entrenador del Barça sobre la situación de Raphinha.

«Le dedicamos mucho tiempo a analizar el estado de forma de cada uno, sus cargas… lo gestionamos bien. Miramos si hay que hacer cambios… tenemos un fondo de armario de jugadores polivalentes y no tengo miedo. No podemos cambiar el calendario, lo deciden otros, y tratamos de sacar el mejor once para ganar. No hay excusas. Aceptamos las cosas como son. Juegue quien juegue pondremos a un buen equipo».

«Hoy se ha concentrado un poco de todo: el postpartido, el análisis del rival… y hemos tardado un poco más. Son los cuartos de la Champions y es importante hablar las cosas importantes y no sólo trabajar en el campo. Pero casi hemos llegado a tiempo a la sala de prensa…».