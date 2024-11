Flick pide un acto de fe para salir de la crisis: «Hay que ser positivos»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Olímpico de Montjuic tras la sorprendente derrota del Barcelona contra Las Palmas en el coliseo culé. Los goles de Sandro y Fabio Silva superaron el tanto de Raphinha. El Barça cosecha así su tercer tropiezo consecutivo en Liga, el primero como local.

«No lo hemos hecho muy bien la verdad, pero hasta el final lo ha intentado. No hemos tenido un buen día. No hemos sido efectivos con lo generado. No ha sido el día», comenzó señalando el entrenador del Barcelona ante la prensa.

Tres partidos sin ganar en Liga: «Creo que cuando controlamos los partidos y cuando tenemos esa situación, somos capaces de jugar bien y generamos bien. Cuando no lo hacemos tenemos un problema. Antes marcábamos más goles y era más fácil. Ahora no es así. Tenemos que defender mejor. Si no marcas, también es más complicado mantener la portería a cero. Es una cosa de todo el equipo. Tenemos partidos difíciles en Liga».

«No quiero hablar de ningún jugador en particular. Podíamos haber jugado mejor como equipo. Lamine Yamal es bueno que haya podido jugar de cara al siguiente partido. Vemos esto como positivo», comentó el técnico alemán.

«Tenemos que ser positivos, hoy se acaba noviembre y empieza diciembre, hay que ser positivo. La razón es que delante de portería no hemos sabido rematar. Somos los líderes y el rival nos intenta ganar, pero tenemos que cambiar», añadió Hansi Flick.

«No es fácil para ellos, son jugadores jóvenes y pienso que se pueden recuperar bien y pronto. En Mallorca tenemos que jugar mejor que hoy», comentó.

«Creo en los jugadores y tengo confianza en ellos, pero las cosas son como son. En partidos como el de hoy puede pasar, ya dije que no valdrían las excusas. Es normal que algunos jugadores cuando vuelven de lesión no esté a su mejor nivel, pero cuando juegas como equipo, podemos jugar y ganar a cualquiera, pero si no lo hacemos así y algunos jugadores están desconectados, no podemos», comentó el entrenador blaugrana.

«No, no creo que es por la juventud que falte confianza, creo que los jugadores creen en su forma de jugar, no es un tema de individualizar, solos no pueden ganar. Se trata del equipo, siempre es el equipo, necesitamos tener buenas conexiones en defensa y en ataque y hoy nos las hemos tenido. En los entrenamientos lo hacen bien, también en los partidos habitualmente, pero si creas oportunidades y no haces goles, pasa esto. Tenemos que jugar como equipo y aprovechar las ocasiones», insistió.

«Siempre hay una razón que explica el resultado, en Donosti ellos marcaron el 1-0 con fuera de juego y aún nadie me lo ha explicado. En Vigo íbamos 2-0, cometimos muchos errores y encajamos dos goles. Cada partido es totalmente diferente y no tiene nada que ver con el anterior», valoró el entrenador del Barça.