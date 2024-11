Los jugadores del Barça se niegan a dar entrevistas a pie de campo tras el esperpento contra Las Palmas

El Barça se olvidó de los valors en el día de su 125 aniversario como club. El equipo azulgrana cayó en la decimoquinta jornada de Liga ante Las Palmas por 1-2 suponiendo el tercer pinchazo consecutivo de los pupilos de Hansi Flick en esta competición tras dejarse puntos frente a la Real Sociedad y al Celta de Vigo.

Los jugadores culés no quisieron atender a la televisión oficial de la Liga tras una derrota totalmente inesperada en un día señalado. Para más inri, varios ex culés como Sandro Ramírez, Fabio Silva o Jasper Cillesen tuvieron un protagonismo en una victoria histórica para unos canarios que no habían superado a los azulgrana en su casa desde 1971.

El Barça ha sumado un punto de nueve posibles en las últimas tres jornadas de Liga y ahora se presentan nubarrones negros en su futuro tras un arranque de temporada en el que funcionó como un rodillo. Los culés alcanzaron su momento culminante en el Clásico del Bernabéu donde ganaron por 0-4, pero desde entonces el equipo está en un bache.

El regreso de Lamine Yamal tampoco ayudó a unos azulgrana que ayer estuvieron hasta bien avanzada la noche asistiendo a la fiesta del 125 aniversario en el Liceo de Barcelona. Después de enamorar con su juego en las primeras jornadas, los equipos le han cogido la matrícula a los culés con su táctica del fuera de juego.

El equipo de Hansi Flick tiene por delante dos salidas complicadas la próxima semana visitando la cancha del Mallorca y posteriormente la del Betis. El Barça espera salir de esta crisis en Liga lo antes posible, pero el hecho de que sus jugadores no quieran hablar después de los partidos deja a todas luces que las cosas no van tan bien como hace un mes. Laporta tiene su primera crisis de la temporada 2024/25.