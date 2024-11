Las Palmas arruinó el aniversario del Barcelona ganando en el Olímpico de Montjuic (1-2) gracias a los goles de Sandro Ramírez y Fabio Silva. El conjunto culé sufrió su primera derrota en el Olímpico de Montjuic y cosechó su tercer pinchazo consecutivo en Liga, perdiendo así la renta respecto al Real Madrid.

El Barcelona estaba de aniversario en el Olímpico de Montjuic. El pasado viernes cumplió 125 años, con su correspondiente celebración, y ante Las Palmas disputaba su primer partido tras esta efeméride. Lo hacía en un ambiente de celebración y con pantalón blanco, recordando los inicios del equipo culé en su historia.

Hansi Flick salió con Lamine Yamal y Dani Olmo en el banquillo. El primero regresaba de lesión y tenía que esperar en el banco antes de volver a los terrenos de juego. Y el segundo había tenido molestias en los últimos días. La gran sorpresa en el once fue Pablo Torre en el medio junto a Fermín López y Gavi.

Las Palmas, un equipo que ha cambiado radicalmente con la llegada de Diego Martínez, empezó con un juego muy valiente en Montjuic, presionando arriba, teniendo ocasiones y poniendo en muchos problemas al cuadro azulgrana. La primera ocasión del partido, de hecho, fue para Sandro Ramírez con una carrera tremenda por el costado derecho tras dejar atrás a Iñigo Martínez.

Las Palmas empezó creando problemas

Dos minutos después (6′), Fermín López puso la réplica con un buen remate a portería que despejó Cillesen, ex portero del cuadro azulgrana. Pocos minutos, un equipo canario muy atrevido, volvía a llegar con peligro al área azulgrana. Los de Diego Martínez estaban jugando un gran fútbol. En el 10 del primer tiempo, de hecho, perdonaron tras una jugada con varios rechazos dentro del área y con un remate final de Sandro a las nubes. Él, junto a Moleiro y Fabio Silva, estaba creando problemas al Barça.

Malas noticias le llegaron al Barcelona en el minuto 26. Gerard Martín tuvo que ingresar al césped sin calentar por la lesión de Balde. El lateral zurdo del Barça recibió un fuerte golpe involuntario de Sandro en la tráquea y se quedó tumbado en el césped sin poder levantarse y con signos de ahogo y mareo. Tuvo que retirarse incluso en camilla.

En el minuto 31 y en el 36 volvió Las Palmas a llegar con peligro al área del Barcelona. Los dos disparos se marcharon fuera. Y en la recta final del primer tiempo, el conjunto azulgrana pegó un pequeño acelerón. Primero en el 43, con un disparo de Pedri que Cillesen despejó con una gran parada. Raphinha recogió un rechazo y marcó, pero el gol era anulado por fuera de juego. La propia trampa de Flick se le cruzaba en contra. Ya en el tiempo de descuento, Raphinha tuvo la mejor ocasión del cuadro culé con un disparo al travesaño tras marcarse una gran jugada individual.

Lamine Yamal al campo y gol de Las Palmas

El Barcelona no podía al descanso con un equipo canario que estaba bien plantado y siendo valiente en Montjuic. Por ello, Hansi Flick decidió mover el banquillo en el inicio de la segunda mitad. Era el momento de Lamine Yamal. El técnico alemán no podía aguantar más sin él. El joven chaval de 17 años entraba al campo por Pablo Torre.

Pero el efecto Lamine no funcionó en un Barcelona más flojo de lo habitual en casa. Y en el minuto 48 saltó la sorpresa en el aniversario culé. Sandro, ex canterano blaugrana, hizo el 0-1 tras una jugada perfecta de Las Palmas. La jugada la inició Cillesen. Le dio de su propia medicina al Barça sacando la pelota bien desde atrás y con pocos pases, siendo muy vertical, se plantó en el área rival. Kirian abrió perfectamente a la derecha, Sandro se plantó, escorado, ante Iñigo, y desde la frontal la cruzó a la perfección para meter el primer gol del partido y silenciar Montjuic.

Flick no lo vio nada claro y en el minuto 55 hizo un triple cambio. Algo muy extraño en el técnico azulgrana. No le gustaba el ritmo del equipo, y menos el resultado. Héctor Fort entró por Koundé, Ferran Torres regresó por Fermín y De Jong lo hizo por Gavi. El holandés volvió a recibir pitos por parte de los socios culés.

Dos minutos después, un Barcelona lanzado arriba en busca del empate, tuvo el gol con un centro al segundo palo que cabeceó Lamine y que tocó en la defensa canaria. También, en segunda jugada, Lewandowski buscó un disparo y la zaga de Las Palmas volvió a mantenerse fuerte.

Raphinha reaccionó y Fabio Silva volvió a golpear

La reacción del Barcelona no tardó en llegar. Y lo hizo gracias a un Raphinha que estaba siendo el mejor jugador del equipo. Había cogido los galones. Le llegó una pelota en la frontal, se giró y desde lejos la puso en el fondo de la red. 1-1 y pelota rápido al centro del campo. Los de Flick reaccionaban y buscaban la remontada.

Pero el efecto Barça de Hansi Flick no estaba afinado. Estaba defectuoso. Seis minutos después del gol culé, Las Palmas volvió a golpear marcando el 1-2. Un golpe tremendo que dejó helado el Olímpico de Montjuic. El socio culé no se lo podía creer. Fabio Silva recibió un pase perfecto al espacio, logró no entrar en fuera de juego y le ganó la partida a Héctor Fort. Luego se sacó un disparo cruzado perfecto ante Peña y silenció al Barcelona.

Tras el segundo gol de Las Palmas, Diego Martínez hizo tres cambios dando entrada a Loiodice, Jaime Mata y Marvin. Los goleadores Sandro y Fabio se iban al banquillo. El Barcelona estaba contra las cuerdas. En el minuto 81, Cillensen salvó el gol culé con una parada descomunal tras un disparo de falta de Raphinha.

El Barcelona lo intentaba todo, pero no podía ante un equipo canario que utilizó las sabias artes de perder tiempo para cortar el ritmo culé. Se añadieron ocho minutos. En el 96 la tuvo Lamine Yamal con un remate directo a las manos de Cillesen. Y un minuto después Lewandowski recibió dentro del área y la defensa amarilla volvió a despejar. Las Palmas dio el campanazo y se llevó los tres puntos provocando la primera derrota del Barça de Flick como local. El equipo culé ya lleva tres pinchazos y la crisis es una realidad.