Flick da la razón a De la Fuente con Lamine Yamal

Los minutos y sobreexplotación de Lamine Yamal a su corta edad es tema de debate. En Can Barça no gustó ni un ápice que el joven extremo jugara los 90 minutos ante Serbia en el primer partido tras ser un fijo para Hansi Flick, ante Suiza saltó de inicio, pero fue sustituido al descanso. «Está fenomenal, estaba cansado, muy fatigado. Es lo normal», decía Luis de la Fuente tras aquel encuentro, criticado desde la institución culé por exprimirle, algo que no dudan también en hacer en Barcelona, y algo que entiende a la perfección Hansi Flick, que da la razón a Luis de la Fuente en el caso Lamine Yamal.

Tras su gran año debut, tras ser fijo con España en la Eurocopa, con escaso descanso, en el Barcelona esperaban que lo que no paró a las órdenes de Hansi Flick en el primer tramo de Liga lo hiciera con la selección. Así lo entendía un Barcelona que vio como Lamine Yamal fue titular y lo jugó todo ante Serbia y fue titular y sustituido al descanso ante Suiza, donde saltaron las alarmas, pero donde Luis de la Fuente se apresuró a tranquilizar. Estaba todo en orden, simple cansancio.

Y es que, entre medias, en Barcelona no gustaron nada las palabras del seleccionador español Luis de la Fuente, cuestionado por las lesiones y el famoso virus FIFA, fue claro y contundente. «Si no se pueden jugar 180 minutos en septiembre, apaga y vámonos. Tenemos un prestigio que defender y una responsabilidad. Sería injusto proteger a determinados futbolistas porque sean de unos clubes y otros no», dijo De la Fuente, que reflexionaba: «Se es bastante injusto y también hay hipocresía. Como seleccionadores, los clubes también nos transmiten cosas, no solo lo que sabe la prensa. Si hay muchos partidos y es el negocio, habrá que buscar el equilibrio. Si hubiera partidos de la Selección en junio, también habría quejas».

Pero pese a las quejas y malestar del Barcelona, el club se topó el otro día con las palabras de su entrenador, un Hansi Flick que no apoya esa idea y que fue bastante claro con qué camino debe tomar Lamine Yamal en estos momentos. Ya fue tras el parón, antes de medirse este pasado fin de semana al Girona, cuando el alemán reconoció que «todos quieren jugar y están listos para hacerlo, no me cabe la menor duda al respecto», poco predispuesto a dar descanso a los fijos pese al papel que hubieran tenido con sus respectivas selecciones: «Estoy contento con los jugadores, con su pasión por el fútbol… Esa es nuestra idea y si tenemos oportunidad de marcar, pues hacerlo. Cada partido es diferente».

De hecho, Flick vio a Lamine con España «a un altísimo nivel, pero a su edad todavía puede y tiene que mejorar»», apoyando ese día seguir exprimiéndolo: «Es fantástico verle día a día, pero tiene que avanzar, mejorar, entrenar duro».

El golpetazo sobre la mesa de Flick y su respaldo a De la Fuente llegó tras ganar ante el Girona y ver como Lamine Yamal, pese a ser exigido y sumar más minutos con España, volvió a ser diferencial: «Los campeones no descansan y creo que es un buen consejo que puedo darle. Si quiere ser un gran campeón no podrá descansar mucho. Ha marcado la diferencia, presiona muy bien y eso es muy importante. Es importante que todos presionen arriba. Esa combinación de talento y presión es muy buena para nosotros. Lamine ha jugado muy bien y finalizamos bien las ocasiones que tuvimos».