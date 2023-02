El Flamengo le abre la puerta a Isco

Isco Alarcón continúa sin encontrar una vía factible para su futuro tras su salida del Sevilla en el pasado mes de diciembre. El malagueño vio frustrado su fichaje por el Unión Berlín en el último día del último mercado invernal y, desde entonces, vive un momento complicado e inédito para él, ya que siguen pasando los días y las semanas y ni Jorge Mendes, su representante, es capaz de encontrar un destino para el futbolista.

Ese nuevo camino que desatasque la situación del ex sevillista podría pasar por Brasil, en el Flamengo. Así lo aseguran desde el país sudamericano, y afirman que el club brasileño va con todo a por él. A día de hoy, las únicas opciones del andaluz pasarían por el otro lado del charco ya que su mercado se limita a la liga brasileña y a la MLS.

El ex del Real Madrid se mantiene aislado de todo el ruido en torno a su futuro y no comparece para ningún medio. Pero, en los últimos días, sí que se manifestó en su cuenta de Instagram y lo hizo con un vídeo corto en el que mostraba a sus fans como se ejercitaba en su domicilio. El malagueño añadió a esta pieza el siguiente comentario con el que, finalmente, dijo algo al respecto: «Mientras fuera continúa el ruido, dentro seguimos con la ilusión y el trabajo intactos». A este mensaje de fortaleza, se sumaron algunos de sus ex compañeros que quisieron mostrar su apoyo al jugador, como Marcelo, Lucas Vázquez o Jesé Rodríguez.

Con esta frase, el mediapunta deja claro que él no tira la toalla y confía en que, a sus 30 años, todavía le queda fútbol por delante. Lo que juega en contra de Isco actualmente es el tiempo. A tres meses del fin de la temporada, el veterano futbolista no logra encontrar un equipo con el que, al menos, pueda disputar algunos encuentros de lo que resta de curso.

De hecho, recientemente Isco vio cerca la oportunidad de recalar en un equipo de la Liga Santander. La dura lesión en la rodilla del centrocampista del submarino amarillo, Francis Coquelin, acercó al mediapunta al Villarreal en los últimos días. Pero, finalmente, a pesar de que el conjunto groguet tenía la opción de fichar un recambio que se halle libre en el mercado, esta opción también quedó en papel mojado. Por tanto, lo más viable para el malagueño es cruzar el charco y marcharse a Río de Janeiro.

Lo cierto es que Isco a día de hoy ve con buenos ojos cualquier opción que se le presente y, ya que finalmente no conseguirá su propósito de encontrar acomodo en Europa, en Brasil estarían encantados con su incorporación. Según informó Bolavip, el vigente campeón de la Copa Libertadores vería la incorporación del malagueño como otro golpe más encima de la mesa para el fútbol brasileño, pues es un equipo muy ambicioso que se viene reforzando con jugadores y técnicos de renombre durante los últimos años.

La opción de la Roma de Mourinho

Otro club europeo con otra situación similar a la del Villarreal es la Roma. El club italiano que entrena José Mourinho vendió a uno de sus mayores activos al Galatasaray, el joven Zaniolo, y hasta el pasado viernes, también gozaba de la posibilidad de encontrar un recambio en la lista de agentes libres. Aún así, aunque Mendes se lo intentara colocar, Isco nunca fue una alternativa para Mou y, tristemente para él, esa puerta también se cerró.