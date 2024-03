La Fiscalía pide investigar la casa de Maradona y la familia solicita aclarar el motivo de su muerte

La Fiscalía ha solicitado este miércoles investigar la casa de Diego Armando Maradona, en el marco de la causa que busca esclarecer los motivos de la muerte del legendario ex jugador. Han pasado ya cuatro años desde que falleció El Pelusa, pero el juicio por su muerte todavía no tiene una fecha programada para empezar y la familia solicita que se aclare «cuál fue el verdadero motivo de su muerte».

El Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de la localidad de San Isidro (Buenos Aires, Argentina) vivió este miércoles una audiencia clave para determinar las causas de la muerte de Maradona, a la que acudieron los representantes de los ocho imputados por el presunto delito de homicidio simple cometido mediante dolo eventual, la querella y la Fiscalía, en la que debían determinarse las pruebas que se usarán en el juicio y, en teoría, definir la fecha de este. En Argentina, ese delito prevé una pena de entre 8 y 25 años.

«Ahora el Tribunal tiene cinco días para resolver y para establecer la fecha», declaró a la prensa Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, ex compañera sentimental y madre de uno de los hijos del Diego. La Fiscalía pidió una inspección ocular en el domicilio donde murió Maradona el 25 de noviembre de 2020, situado en la localidad de Tigre (provincia de Buenos Aires), cuya solicitud fue apoyada tanto por las defensas como por la demanda.

Además, pidió la presencia de 200 testigos, aunque la querella quiso elevarlo. Finalmente, Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra de Maradona –y una de las imputadas– Agustina Cosachov, dejó claro que las partes acordaron bajar la cifra. «Hubo acuerdo entre todas las partes en que ese número de testigos se puede bajar, y que solamente queden los testigos que tienen que ver con la investigación y el juzgamiento vinculado a la muerte del paciente y dejar de lado otras cuestiones. Concentrarse en las pruebas que tienen que ver con este juicio, que es saber si hay alguna responsabilidad penal en la muerte de Maradona», declaró.

La familia pide que se resuelva ya

Por su parte, el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Giannina, hijas de Maradona, dijo este miércoles que es necesario determinar no sólo quiénes son los culpables de la muerte del Diego, sino «cuál fue el verdadero motivo». «Sin lugar a dudas, es un grupo de gente que tenía un interés claro. No me cierra que esta gente emparentada a la salud de Diego sean los verdaderos interesados en matar a Diego», explicó el letrado en declaraciones a los medios antes de entrar al tribunal de la localidad de San Isidro (Buenos Aires), donde se sigue la causa.

«Acá parece que hay muchos intereses, de todo tipo. Me cuesta entender que todas estas personas que participaron del homicidio hayan sido movilizados por sí para matar a Diego. Ellos fueron la herramienta y había una cuestión económica», añadió.

El Pelusa falleció el 25 de noviembre de 2020, 25 días después de cumplir 60 años, y la autopsia al cuerpo del excapitán y exseleccionador de Argentina determinó que murió como consecuencia de un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada». También se descubrió en su corazón una «miocardiopatía dilatada». El 11 de noviembre de 2020 recibió el alta hospitalaria y se trasladó a una casa de las afueras de Buenos Aires, donde falleció.

El letrado indicó que «Diego era un superhombre, capaz de tolerar y soportar cosas inhumanas», por lo que insistió que en que llevarlo a la situación que vivió en sus últimos días «es parte de un plan diseñado, sin lugar a dudas». «No es ningún descuido, es algo intencional, y la cuestión económica estaba presente», dijo Burlando, quien agregó: «Hay mucha gente que no está convocada», ya que «esto es solamente parte de algo muy grande».