La Fiscalía abre expediente a Rubiales por agresión sexual y lo envía a la Audiencia Nacional

La Fiscalía de Madrid, que depende del Gobierno, ha decidido abrir expediente contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por un presunto delito de agresión sexual. El Ministerio Público provincial también ha trasladado el caso a la Audiencia Nacional, pues al producirse los hechos fuera de España, considera que es el organismo competente para investigar el supuesto delito.

Con la firma de Miguel Ángel Galán Castellanos, la Fiscalía de Madrid ha difundido el documento a la misma hora que Luis Rubiales se dirigía ante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Ahora tendrá que ser la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que determine si, como opina la Fiscalía de Madrid, hay indicios de un supuesto delito de agresión sexual que permita seguir con la investigación en curso contra el presidente de la Federación Española. Hasta el momento se han presentado tres denuncias penales contra Rubiales, en virtud de la ley del sólo sí es sí de Irene Montero.

En paralelo a esta decisión de la Fiscalía, tras sus palabras de este viernes, el Gobierno también se prepara para actuar contra él, provocando su inhabilitación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte. El presidente del Consejo Superior del Deporte, que dirige la mano derecha del ministro Miquel Iceta, Víctor Francos, ofrecerá en la tarde de este viernes una rueda de prensa para detallar como piensan proceder a su cese forzoso.

Asamblea

Esta misma mañana Luis Rubiales ha asegurado que no tiene intención de dimitir como presidente de la RFEF. El máximo mandatario del futbol español ha opinado que «se está ejecutando un asesinato social» ante su persona, ya que se le está «tratando de matar» desde hace cinco años. En sus explicaciones también ha trasladado que el beso a la jugadora Jenni Hermoso en la final del mundial celebrada el pasado domingo fue «espontáneo, mutuo y consentido».

«Aunque se esté vendiendo otra cosa, no hay deseo y no hay posición de dominio (en el beso). Aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están dominados o vendiendo pleitesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave, esta es la clave de todas las críticas», ha explicado Rubiales durante la Asamblea General.

El mandatario ha defendido que tiene «una gran relación con todas las jugadoras» y «todos los miembros de la expedición» española en el Mundial, con los que formó «una familia durante más de un mes». «Tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración», agregó. «Jenni dijo que era una anécdota y demás. De la anécdota, del no pasa nada, empiezan todas estas presiones, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que la verdad yo no termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, eso es falso, se está ejecutando un asesinato social a mí, se me está tratando de matar», ha denunciado Rubiales.