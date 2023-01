Filtran los mensajes íntimos y privados de Icardi a una modelo y psicopedagoga argentina

Cuando parecía que Mauro Icardi y Wanda Nara volvían a limar asperezas e incluso se podía pensar en una reconciliación, el delantero argentino vuelve a dar que hablar en las redes sociales tras salir a la luz varios mensajes privados que le mandó recientemente a Rocío Galera, una modelo y psicopedagoga muy conocida en Argentina por su faceta como influencer.

El ariete del Galatasaray no se resistió a sus encantos y respondió a uno de sus sugerentes posados en tanga. Ambos mantuvieron una conversación en la que Icardi le pedía «privacidad», aunque finalmente todo se ha hecho público para disgusto del delantero, que ha tratado de quitar hierro al asunto en sus redes.

El jugador reaccionó a la foto de Rocío Galera con dos emojis, uno de un león y otro de una cara de enamorado. La chica se sorprendió mucho con el mensaje, y lo primero que hizo fue preguntarle si realmente era él o le estaban manejando la cuenta. «Soy yo. A mí nadie me maneja nada», disparó tirándole un palito a Wanda Nara, que hasta hace poco tenía acceso a sus cuentas.

La joven le dijo que tenía ganas de conocerlo, pero él le recordó que se encontraba en Estambul. «Me interesas. Estoy complicado. Lo único, te pido privacidad», le pidió Icardi, pero Rocío acabó filtrando la conversación, que fue publicada por LAM.

Cuando trascendió esta noticia, Icardi reaccionó una vez más desmintiendo todo, acusando de que es falso, aunque no justificó por qué ni cómo. «Lo aclaro para que no queden dudas. ¿Con esta también me caso en un rito espiritual. Avisen cualquier cosa. Todo falso. Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace famoso», escribió en una de sus hitorias con la noticia de fondo.