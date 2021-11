La FIFA va a implantar una nueva tecnología para detectar el fuera de juego. Desde el máximo organismo del fútbol siguen innovando para tratar de detectar con mayor precisión las posiciones antirreglamentarias. Johannes Holzmüller, director de Tecnología e Innovación del Fútbol de la FIFA, explicó que con esta nueva herramienta el fuera de juego se detectará de forma semiautomática, un proyecto que anunció Wenger hace poco más de un mes. Comenzará a aplicarse en la Copa Árabe que se disputa del 30 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar.

«Los datos de seguimiento de extremidades extraídos del vídeo se enviarán a las salas de operaciones, y la línea de fuera de juego calculada y el punto de patada detectado (el pase que da comienzo a la jugada) se proporcionarán al operador de repetición casi en tiempo real. El operador de repetición tiene la oportunidad de mostrarlo inmediatamente al VAR», dijo Holzmüller que desvela que habrá una cámara situada debajo del techo de cada estadio.

Eta herramienta permitirá al asistente de VAR detectar la infracción de manera inmediata, por lo que se perderá menos tiempo al no tener que tirar las líneas. El actual director de arbitraje de la FIFA, el conocido ex árbitro Pierluigi Collina, se pronunció al respecto de este nuevo avance y asegura que son las pruebas «más importantes hasta ahora». No obstante, aunque la tecnología avance la última palabra la seguirán teniendo los árbitros.

«En un incidente de fuera de juego, la decisión se toma después de haber analizado no solo la posición de los jugadores sino también su implicación en la jugada. La tecnología, hoy o mañana, puede marcar una línea, pero la evaluación de una interferencia con el juego o con un oponente permanece en manos del árbitro», comentó Collina. Qatar, lugar donde también se celebrará el Mundial en diciembre del 2022, pondrá a prueba la eficacia de esta nueva tecnología.