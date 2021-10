Varios jugadores del Cádiz se fueron de fiesta en Madrid tras caer derrotados frente al Rayo Vallecano y se ha filtrado un vídeo que no ha gustado nada al entrenador cadista, Álvaro Cervera, ni al club en general

«Esas imágenes a mí no me representan, no representan a nada de lo que representa a este club, es una equivocación. Unos se habrán equivocado de una manera y otros de otras, pero no se puede explicar que haya gente que pueda salir después de una derrota así. Y las cosas tienen consecuencias y las tendrá. Eso no ha pasado nunca y este año nos ha ocurrido. Estoy convencido de que hay gente enojada por estas imágenes y como responsable, pido perdón y seguro que hay gente que sale ahí en el vídeo que está avergonzada pero los errores traen consecuencias», dice.