En Italia colocan a Isco en la Juventus

En Italia afirman que la Juventus harán su ofensiva por Isco a final de temporada. El malagueño es un viejo objetivo de los turineses.

Isco Alarcón fue suplente de nuevo en la que a la postre sería una dolorosa derrota del Real Madrid. La de este domingo fue la decimotercera ocasión en la que Santiago Solari dejó al malagueño en el banquillo de los 15 encuentros que lleva dirigidos el argentino desde que dirige en el Santiago Bernabéu. Y, aunque acabó jugando ante la Real Sociedad, su situación está más que comprometida y la Juventus se frota las manos con él.

El mediapunta es portada en el diario Tuttosport italiano que asegura que la Juventus hará una ofensiva por él el próximo verano dada la situación por la que está pasando, aprovechando que su precio bajará por la relación tan tensa que existe con su técnico y, por ende, con en el Real Madrid. Al parecer, Isco es una de las prioridades de los bianconeri para la próxima temporada y este preciso instante cuando más opciones tienen de convencerle de que recale en Italia a partir de julio.

La relación con Solari no puede ser más tensa. Contra la Real, en otro partido clave y con las lesiones de Gareth Bale y Marco Asensio limitando la formación del once, el técnico argentino decidió darle la oportunidad a Vínicius Júnior que, pese a que acabó siendo de lo mejor de los blancos, deja evidente el poco peso que tiene Isco en los planes del argentino en el Real Madrid. Esto no hace más que acrecentar lo lejos que parece estar el malagueño de Madrid en los próximos meses.

Aunque, tal y como indican en Tuttosport, en Turín preocupa la duración de Santiago Solari en el banquillo blanco. Un adiós prematuro del argentino podría cambiar drásticamente la situación del deseo bianconeri y con él las opciones de que recale en la Juventus. El futuro de Isco jamás fue tan incierto y no van a ser pocos los que van a intentar aprovechar eso para que cambie de equipo. La Vecchia Signora la primera.