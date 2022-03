Fernando Alonso no está para nada desilusionado con el nuevo Alpine. El piloto asturiano habló para la página oficial de Fórmula 1 de sus sensaciones tras los primeros entrenamientos de la temporada en Montmeló. El bicampeón con Renault se mostró especialmente esperanzando con la vuelta de tuerca que han dado en la fábrica al motor, pese a que todavía no es fiable al 100%.

«Hemos dado un paso hacia delante con el motor, en potencia, pero también en todo. Creo que el motor se ha actualizado en diferentes áreas, así que vamos a ver si podemos ser un poco competitivos en ese lado», dijo el español sobre sus sensaciones en Montmeló, donde completó el nuevo Alpine 264 vueltas, aunque muchas de ellas sin sacar todo el rendimiento al motor.

Fernando Alonso, pese a los 30 caballos extra que daban las previsiones que ganaría el Alpine esta temporada, prioriza sobre tener un coche que acabe las carreras sin mayores problemas. «Debemos mantener la fiabilidad que tuvimos el año pasado, era uno de los puntos más sólidos del coche, el hecho de terminar todas las carreras y no tener problemas en absoluto. Así que sí, necesitas combinar esas dos cosas: el rendimiento y terminar las carreras», explicó el piloto de 40 años.

«Hasta que vayamos a Bahréin, no sabremos lo que habrán hecho los demás en la parte de motor y cuánto ha progresado todo el mundo este invierno. Hay un combustible nuevo, así que todos perdimos rendimiento con el combustible nuevo y vamos a intentar recuperar eso, así que veremos en Bahréin», aseveró.

Como se puede ver en sus palabras, Fernando Alonso mantiene el optimismo en un Alpine que no consiguió grandes tiempos en Barcelona, si bien es igualmente cierto de que no abrió el DRS, no usó los mejores neumáticos y tuvo cortada la potencia máxima del motor durante dos días. Hay partido, ‘El Plan’ sigue vivo.