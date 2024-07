Fernando Alonso ha llegado a Silverstone con un decálogo de quejas contra la FIA tras la sanción que sufrió en Austria. De forma educada y profesional, el piloto de Aston Martin ha enumerado cómo afectan las decisiones de la Federación Internacional del Automóvil a su conducción, dando una lección de cómo ha cambiado el propio deporte no sólo por la renovación de las normas, sino también por las penalizaciones que sufren los protagonistas de la Fórmula 1.

La última que se llevó el asturiano fue el fin de semana pasado, cuando un choque con la parte trasera del monoplaza de Guanyu Zhou en la carrera al sprint le costó una sanción de 10 segundos y la pérdida de dos puntos de la superlicencia, dejándole sólo con cuatro y al borde de perderse un Gran Premio. De los tres castigos a los que ha sido sometido este año, dos han sido fruto de duelos a los que nos estamos desacostumbrando, como el que mantuvo con Carlos Sainz en China.

Muy similar a aquel del mes de abril es el que protagonizaron Max Verstappen y Lando Norris en Spielberg, saliendo peor parado el de McLaren y del que George Russell se benefició para arañar su segunda victoria en la F1. A Alonso no tardaron demasiado en preguntarle por este enfrentamiento en los prolegómenos del GP de Gran Bretaña, el más especial para Aston Martin al celebrarse en el circuito de Silverstone, al que se puede llegar andando desde la fábrica de la escudería.

«Le doy un 10 sobre 10, creo que es muy difícil que cualquier otro equipo tenga las mismas instalaciones que tendremos nosotros cuando esté terminado, pero aún no esté terminado. Todavía estamos construyendo, el túnel de viento se abrirá más adelante este año, por lo que aún queda trabajo por hacer, pero todo está progresando muy bien y es impresionante cada vez que vengo», valoró sobre los progresos de la factoría, para luego analizar la batalla Verstappen-Norris, el mayor aliciente del Mundial a día de hoy.

Los adelantamientos DRS

«Es difícil comentar. No vi los detalles, pero lo que pasa entre el 14 y 15 –clasificados– ni se ve ni tiene repercusiones», afirmó Alonso, antes de pasar a su crítica contra la FIA: «Creo que cuando se introdujeron los puntos fue para evitar a los pilotos peligrosos, para seguir acumulando penalizaciones sin una prohibición de carrera o algo así. Sólo para evitar maniobras peligrosas y poner en peligro a cualquiera en la pista. Y creo que ahora estamos mezclando errores en las carreras con una conducción peligrosa».

«Cometí un error, golpee a Zhou y merezco una penalización de 10 segundos, como Nico (Hülkenberg) conmigo, y o devuelves la posición, o tienes 5 segundos o 10 segundos, es el precio del error, siempre sucederá y sucedió en el pasado. Lo que no entiendo es el peligro que implican esas maniobras», añadió.

«Porque no hay peligro. Le estamos quitando el incentivo a intentar una maniobra de adelantamiento. Porque si cometes un error en la carrera, serás penalizado con puntos de penalización. Así que a veces es mejor quedarse atrás, porque sólo promueven adelantamientos DRS. Porque no se puede intentar adelantar a nadie, porque va a ser un punto de penalización para uno de los dos pilotos. Esto para mí está mal, antes tratábamos de prevenir estas maniobras con una carrera de sanción, como a Grosjean en Monza tras lo de Spa», continuó con razón de causa.

El decálogo de Alonso que retrata a la FIA

«Pero nunca hemos tenido tantas normas como ahora. No podemos adelantar en el pit lane, no podemos ir rápido en el pit lane. No podemos ir lento en pista. Básicamente, no podemos hacer nada. Probablemente, esto esté demasiado regulado y los pilotos, a veces vemos o nos sentimos frustrados, también los equipos. Necesitamos encontrar una solución entre todos. No podemos dejar sola a la FIA en esto. Necesitamos proponer algo que sea mejor que la norma actual. Y esto es algo que debemos hacer entre todos», valoró.

«Estás en el fragor de una batalla y luchas a veces por puntos, a veces por el podio y, a veces, incluso por campeonatos mundiales. He estado luchando por campeonatos del mundo cinco veces en la última carrera, en el último momento de la temporada. ¿Y cómo puedes pensar en las reglas en ese momento? Vas a adelantar o vas a defender y tratas de ser justo y necesitas confiar en los demás pilotos. Probablemente, así es como siempre estamos compitiendo», se preguntaba.