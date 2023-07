Fernando Alonso manda un aviso a sus rivales: «Se vienen fines de semana mejores»

Fernando Alonso no terminó muy contento el Gran Premio de Gran Bretaña tras terminar séptimo saliendo noveno, en un fin de semana en el que el Aston Martin fue bastante lento. Pero al terminar la carrera el español lanzó un mensaje optimista a sus mecánicos, avisando a sus rivales de que «se vienen fines de semana mejores» para la escudería británica.

«No os preocupéis, chicos. Ahora se vienen fines de semana mejores para nosotros», dijo el piloto asturiano a sus mecánicos en el mensaje que les mandó por radio. Alonso intentó animar a su equipo después de otro fin de semana desastroso para los del coche verde que terminaron séptimo y decimocuarto respectivamente. «Séptimos. Probablemente mejor que la velocidad que teníamos hoy, bien hecho. Gracias chicos», comenzó diciendo el español tras ver la bandera a cuadros.

Fernando 📻: “Some good weekends are coming. Don’t worry.” #BritishGP pic.twitter.com/RrVLXzzhx5 — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 9, 2023

«Fuimos lentos todo el fin de semana, en todas las sesiones, no fue diferente en carrera, nos faltaba ritmo. Al principio con Gasly y luego con ‘Checo’ Pérez y Albon. Séptimos es un poco mejor que lo que íbamos», explicó Alonso en el corralito ante los medios al término del Gran Premio para luego terminar con un «espero que en Hungría volvamos a cosechar un buen resultado».

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ya piensa en la prueba que se celebra dentro de dos semanas en Hungaroring donde espera que las cosas vayan mejor para el Aston Martin. Las últimas tres carreras no han ido bien para el AMR23 pero confían en que la cosa mejore para la próxima prueba. Pese a este pequeño bajón, el de Oviedo reconoce que no le preocupado por el desarrollo del Aston Martin: «No estoy preocupado con el desarrollo del coche… Con Mercedes y Ferrari lucharemos hasta el final. Austria era uno de nuestros peores resultados y hemos sacado puntos. En Abu Dhabi (última carrera), veremos».