Fernando Alonso reconoce la gran debilidad del Aston Martin: «En curva rápida…»

Fernando Alonso compareció ante los medios de comunicación tras la calificación del Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de Aston Martin no había podido pasar de la novena posición y estará obligado a remontar el próximo domingo. Es por ello que señaló el principal problema de su equipo en Silverstone, las curvas rápidas, donde no están dando con la tecla y son más lentos que otras cinco escuderías.

Curvas rápidas

«En la Q1 teníamos más margen y arriesgamos demasiado porque pasamos como decimoquintos. Quien no arriesga no gana. No hemos sido rápidos en todo el fin de semana, pero yo quería tener dos juegos de neumáticos nuevos para la Q3. Me he dado cuenta de que en curva rápida sufrimos más, pero los domingos suelen ser nuestro punto más fuerte».

McLaren

«Los McLaren han ido más rápido aquí. Se repiten muchos patrones del año pasado y este año sabíamos que iban a ir bien aquí. Haremos las cuentas en Abu Dhabi de todo y esto va a ser una locura porque cada fin de semana aparece un nuevo segundo mejor equipo. Intentamos entender el coche, pero vamos en curva lenta mejor. Nosotros igual podemos ir a Hungría y volver a estar luchando por el podio. Queda mucho trabajo por delante».