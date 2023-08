Fernando Alonso: «He intentado una maniobra al final para adelantar a Verstappen»

Fernando Alonso atendió a los medios de comunicación tras el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 y justo antes de subir al podio gracias a su segunda posición, por detrás de Verstappen, en una carrera brillante del piloto español.

Agradecimiento

«Ha sido una carrera muy intensa, sobre todo al principio. Hemos parado tarde, pero el coche ha volado. En estas condiciones necesitamos confiar en el coche, y lo he hecho. Gracias a los aficionados. Hace dos años nunca pensé en llegar a un podio aquí».

Resalida

«Es una carrera donde es difícil concentrarte durante tanto tiempo. Es una pista muy especial. Enhorabuena a Max. He intentado una maniobra al final, pero luego he pensado que me podía salir del circuito».

Valoración

«Increíble, feliz por el podio. Fue una carrera intensa, después del verano, de cuatro semanas sin hacer nada, tuvimos todo concentrado en dos horas hoy. Hubiese estado mejor tener un calentamiento a tantas emociones. Hemos tenido un poco de todo. Cuando llegó Zandvoort hace tres años nunca me lo imaginé. Me da mucha alegría tener este trofeo y de haber celebrado con Verstappen y Gasly ese momento».

Éxito

«Piloto del día, vuelta rápida, ha sido una vuelta soñada después del parón, la salida increíble también. Había probado la línea baja en algunas vueltas y todo el mundo iba a ir con precaución, yo arriesgué y salió bien. En la resalida tenía pensado atacar a Verstappen, él iba a ir con más cuidado que yo, incluso lo hablé con el equipo también. Le dije al equipo voy a ir a por Verstappen y me dijeron que hiciera lo que quisiera, que estaba como para decirme algo».

Mejoras

«Van bien, el coche lo he sentido muy bien toda la carrera. Me he sentido conectado con el coche, así que hay veces que estás un poco a contrapie y otras que vivo con el coche».

Suflé y Lobato

«Pregunta ahí al plató».