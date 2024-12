Fernando Alonso apadrina la Fórmula 1: siete pilotos no habían nacido cuando debutó en 2001

Fernando Alonso es el piloto más veterano de la Fórmula 1 desde su regreso a la parrilla en 2021. En el próximo Mundial de 2025 correrá con 43 años y llegará a los 44 en el ecuador de un campeonato en el que competirá, entre otros, contra siete participantes del siglo XXI y que ni siquiera habían nacido cuando el asturiano debutó con Minardi en 2001. El bicampeón del mundo ha apadrinado la categoría reina del deporte de motor.

En una parrilla totalmente rejuvenecida y con una decena de cambios para la siguiente temporada, el 35% de sus pilotos nacieron en el presente siglo. Hablamos de Oscar Piastri, que correrá por tercer año en McLaren con 23 años, Liam Lawson, nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull con 22, Oliver Bearman (19, Haas), Jack Doohan (21, Alpine), Isack Hadjar (20, Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (20, Sauber) y el todavía adolescente Kimi Andrea Antonelli, la gran apuesta de Mercedes con tan sólo 18 años.

Ninguno de ellos vio debutar a Alonso en la F1 con Minardi en el 2001, cuando dio sus primeras lecciones en la máxima élite, logrando un traspaso a Renault, donde conseguiría los dos grandes éxitos de su carrera con los títulos de 2005 y 2006. La experiencia de Alonso es tal que incluso uno de estos siete pilotos, Bortoleto, pertenece a su agencia de representación, A14 Management.

Los ojos de Alonso han visto decenas de retiradas de grandes pilotos, pero el próximo año verá el nacimiento de varios de ellos que quieren echar la puerta abajo. El rejuvenecimiento de la F1 es tal que tan sólo participarán cuatro integrantes de la parrilla que superen la treintena de edad. Además del asturiano, Lewis Hamilton (39 años), Nico Hülkenberg (37) y Carlos Sainz (30) serán los más veteranos del siguiente Mundial.

Alonso desembarcó en la F1 con tan solo 19 años y al subirse por primera vez en el coche de Minardi se transformó en el tercer corredor más joven de la historia en debutar en la categoría reina. Ese día fue un 4 de marzo de 2001 y 23 años después el asturiano sigue mostrando su mejor nivel en cada GP.

Este curso cumplió la increíble cifra de 400 carreras disputadas y no sólo eso, sino que ha logrado un gran noveno puesto en la tabla de pilotos con 70 puntos, llevando a su actual equipo, Aston Martin, a un escalón mucho más elevado al que merece por rendimiento (quinto mejor constructores).

Alonso y su forma de cuidarse

El bicampeón del mundo desveló recientemente cuál es su secreto para mantenerse en tan buena forma a su edad: «Nunca me he perdido ninguna sesión de pruebas, ninguna sesión informativa, ningún tiempo en la fábrica o ningún entrenamiento. Nunca he salido demasiado ni he estado de fiesta». Alonso es una auténtica máquina competitiva y lo demuestra cada día. Esto le está permitiendo alargar su carrera hasta más allá de los 40.

El piloto de Aston Martin considera que su «disciplina de trabajo, de entrenamiento y de dedicación a la F1 ha sido bastante extrema y los resultados quizá estén dando sus frutos». A sus 43 años, al español todavía le queda cuerda para rato. Recientemente, renovó su contrato con los verdes hasta 2026, lo que le permitirá seguir en el Gran Circo hasta los 45 como mínimo.