Fernando Alonso sorprende a todos con su secreto para mantenerse en forma con 43 años

A sus 43 años, Fernando Alonso es el piloto más veterano de la parrilla. Pero la edad es solo un número. Y así lo ha demostrado el asturiano en sus últimas temporadas en la Fórmula 1. Se encuentra en una forma física y con una competitividad digna de un novato que acaba de debutar en la F1 y ha cumplido su sueño. Él trabaja para ser mejor cada día y sale a la pista con la ilusión de un niño, como si fuera su primer día.

El bicampeón del mundo de F1 ha desvelado cuál es su secreto para mantenerse en tan buena forma a su edad: «Nunca me he perdido ninguna sesión de pruebas, ninguna sesión informativa, ningún tiempo en la fábrica o ningún entrenamiento. Nunca he salido demasiado ni he estado de fiesta». Fernando Alonso es una auténtica máquina competitiva y lo demuestra cada día. Esto le está permitiendo alargar su carrera hasta más allá de los 40.

El piloto de Aston Martin considera que su «disciplina de trabajo, de entrenamiento y de dedicación a la F1 ha sido bastante extrema y los resultados quizá estén dando sus frutos». A sus 43 años, al español todavía le queda cuerda para rato. Recientemente, renovó su contrato con los verdes hasta 2026, lo que le permitirá seguir en el Gran Circo hasta los 45 como mínimo.

Durante una entrevista en la BBC, Alonso dijo que sigue con ganas de disfrutar de la F1 en los próximos años y reconoció que él se siente «como si tuviera 25 o 30 años»: «Los medios me recuerdan de vez en cuando algunas estadísticas y números, pero yo me siento como si tuviera 25 o 30 años y sigo compitiendo en la F1. No lo siento. Me siento motivado, me siento fresco, me siento en condiciones de pilotar y de hacer el mismo entrenamiento que he estado haciendo durante 20 años, porque es más o menos la misma rutina».

Llegada de Newey

Este 2025 será especial para el bicampeón del mundo, ya que recibirá un regalo muy especial. Adrian Newey aterrizará en Aston Martin en marzo y será una pieza clave del proyecto de cara al cambio de normativa en 2026. Fernando Alonso considera que «es el momento de cumplir y el momento de la verdad» y tiene «grandes expectativas» porque «es un coche nuevo, cambio de normativa, coche hecho por Adrián».

El español se muestra muy ilusionado con esta incorporación y asegura que por fin ha llegado la oportunidad que tanto estaba esperando: «Parece que el destino siempre me ha hecho perder la oportunidad. Pero llegó ahora, al final de mi carrera, y seguiré disfrutando lo máximo que pueda, intentando aprender de él. Nunca trabajamos juntos, pero siempre estuvimos en la misma frecuencia cuando hablamos en el pasado. Espero con ansias. Y para Aston Martin es algo muy importante».

Durante estos años, Fernando ha tenido muy mala suerte con los coches. En 2010 con Ferrari tuvo su tercer mundial al alcance de su mano, lo rozó con los dedos, pero lo acabó perdiendo por cuatro puntos en la última carrera. Vettel, que ganó tres de las últimas cuatro carreras, acabó remontando y su victoria en la última prueba en Abu Dabi, unido al séptimo puesto de Alonso le dieron el título.