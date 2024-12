El tremendo palo del jefe de Aston Martin a Fernando Alonso al compararlo con Lance Stroll

Mike Krack ha cometido una metedura de pata este lunes que ha dejado a todos sin palabras. El jefe de Aston Martin se ha columpiado al comparar a Fernando Alonso con Lance Stroll, a pesar de que el piloto canadiense está a años luz del español, tanto en carrera como en clasificación.

«Creo que, en general, no hay tanta diferencia entre los dos. Lo miramos objetivamente y sí, tenemos una diferencia a lo largo de la temporada, la intentamos analizar y encontrar. Pero creo que el coche es tan complicado de llevar que nunca se puede predecir nada.. A veces son márgenes muy pequeños los que marcan la diferencia, a veces, está (Stroll) en el lugar equivocado en el momento equivocado», aseguró el ingeniero luxemburgués a ‘Motorsport’.

Las inoportunas declaraciones realizadas por Krack puede que las haya hecho para mantener la motivación y el entusiasmo de todos sus empleados, incluidos los pilotos. Sin embargo, también resulta inexplicable si uno echa un simple vistazo a las estadísticas de uno y otro en 2024. Alonso terminó la temporada en la novena posición del Mundial de Pilotos, con 70 puntos, casi el triple de los que sumó Stroll (24 puntos y decimotercero en la clasificación).

Asimismo, si nos fijamos en otros aspectos como en la clasificación y en carrera, Stroll sale peor parado aún. Alonso se impuso 19-5 en las clasificaciones de los sábados, mientras que en las carreras del domingo el resultado es muy similar (18-6 favorable al asturiano).

Entre Alonso y Stroll no hay rivalidad alguna en la pista, algo que Krack evita en cierto modo: «No quiero empezar con preguntas sobre los pilotos porque el coche que le hemos dado a los pilotos no ha sido lo suficientemente bueno», recalcó el ex de Sauber.

El piloto asturiano lleva dos años ya en Aston Martin intentando hacer algo grande en la escudería británica, pero su victoria número 33 en la Fórmula 1 cada vez está más lejos. Sobre todo, tras lo visto en 2024, donde hasta el español ha perdido los nervios en más de una ocasión por la radio.