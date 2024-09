Feliciano López saca su lado más español y pone en su sitio a Lewis Hamilton

Lewis Hamilton aprovechó la semana de descanso de la Fórmula 1 para ir a Nueva York a ver el US Open, y Feliciano López aprovechó para recordarle quién es el mejor piloto. El Gran Circo vuelve a la acción esta semana en Bakú con el GP de Azerbaiyán, pero el fin de semana pasado tuvieron libre y el británico aprovechó para disfrutar de un partido del Grand Slam estadounidense.

El siete veces campeón del mundo se presentó en Flushing Meadows para presenciar uno de los encuentros del US Open. Hamilton es un gran apasionado de este deporte y alguna vez se le ha visto por Wimbledon, aunque en 2015 no le dejaron entrar por su vestimenta. En esta ocasión, el que será piloto de Ferrari en 2015 se desplazó a Nueva York para disfrutar de la final femenina el pasado sábado 7 de septiembre.

Las cámaras captaron al de Mercedes entrando al recinto aprovechando los días de descanso. El gran triunfador del Abierto de Estados Unidos fue Jannik Sinner, que acabó con la gran esperanza local, Taylor Fritz, en una final que tuvo un único color. El italiano se impuso en tres mangas al estadounidense. En la final femenina también cayó la gran esperanza de los americanos, Jessica Pegula, por un doble 7-5 contra la número dos del mundo, Aryna Sabalenka.

Lewis Hamilton has arrived at the US Open 🔥 pic.twitter.com/MYixS89iXY — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) September 7, 2024

Feliciano resalta la grandeza de Alonso

Las reacciones no se hicieron esperar tras ver la llegada del 44 al recinto donde se celebra el último grande del año. Feliciano López, que se encontraba comentando el partido con Sky Sports, le recordó a Hamilton la grandeza del piloto de Aston Martin, con el que mantiene una rivalidad histórica en la Fórmula 1: «Alonso es mejor piloto», aseguró el ex tenista español y actual director del Mutua Madrid Open.

Por su parte, la ex tenista francesa Marion Bartoli, presente en la cabina de comentaristas con Feliciano López y la periodista británica Gigi Salmon, sacó a relucir su fanatismo por Lewis Hamilton con un grito al verle en pantalla: «Oh dios mío, oh dios mío». Mientras que la periodista británica salió en defensa del siete veces campeón del mundo para replicar al ex tenista español por sus comentarios sobre el nuevo fichaje de Ferrari.

«Te va a tirar desde lo alto de este balcón si dices cosas así», le replicó. Feliciano no pudo contener la risa al ver la reacción de sus compañeras, le salió natural. El toledano no pudo evitar reírse después de que Gigi Salmon sacara las garras para defender a su compatriota tras decir que Alonso era mejor piloto, algo que ha quedado demostrado en la pista.

Este fin de semana volverán a la acción tanto Hamilton como Alonso para el GP de Azerbaiyán en el circuito urbano de Bakú. El de Aston Martin está de celebración tras anunciarse este martes la llegada de Adrian Newey, el mejor ingeniero de la Fórmula 1, al equipo británico en 2025. Tras muchos años enfrentados, siendo rivales, Fernando ha conseguido por fin poder trabajar con el ingeniero británico. Recordemos que el asturiano renovó recientemente con los verdes por dos años, hasta 2026.