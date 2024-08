Hamilton se ríe de Fernando Alonso y deja una frase que enciende a la Fórmula 1

Lewis Hamilton no supera a Fernando Alonso y aprovecha la mínima oportunidad para darle un ‘palo’. También lo hace el asturiano cuando la ocasión lo merece, pero esta vez en pleno parón de la Fórmula 1 por vacaciones ha sido su compañero de 2007 en McLaren quien le ha atizado gratuitamente. El Gran Circo ha tenido ausencia de carreras durante tres fines de semana seguidos y hasta que el siguiente regrese con el Gran Premio de Holanda ha brindado entretenimiento a sus aficionados en las redes sociales.

Lo último ha sido un vídeo publicado por el campeonato este jueves en el que los pilotos se enfrentan a una prueba en la que debían identificar qué estaba mal en una fotografía de Alonso subido al podio celebrando con un trofeo. La imagen es del año pasado, en el que el español quedó ocho veces entre los tres primeros en su primera temporada con Aston Martin.

Todos y cada uno de los pilotos fueron desfilando para dar su respuesta, e incluso Carlos Sainz descubrió que era aquello que no cuadraba en la imagen: el trofeo no era el correcto. Hamilton, al que le hicieron la siguiente pregunta: «¿Qué está mal en esta foto», se pasó de rosca y al ver a Alonso celebrando su éxito respondió lo siguiente: «Sólo está mal que él está en el podio».

Hamilton y su pique con Alonso

El piloto de Mercedes, que en 2025 lo será de Ferrari, fue donde duele y se cebó del mal momento que atraviesa Aston Martin y que inevitablemente perjudica a Alonso. El asturiano ha pasado de estar entre los cuatro primeros en 2024 a pelear con los coches de la zona baja de la parrilla. Actualmente, es noveno en la clasificación con 49 puntos y el que le precede, George Russell, está a 67, una distancia casi insalvable.

En cuanto a su relación con Hamilton, ambos se respetan tanto dentro como fuera de la pista, pero eso no quita que las rencillas del pasado les lleven a atizarse cuando tienen la opción. Este mismo año, en el GP de Canadá, Alonso dijo lo siguiente tras una carrera en la que salían sexto y séptimo: «Por lo menos en la pista no me adelanto, me adelantó en boxes».