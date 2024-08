La FIA se inventa una ley mordaza para callar a Fernando Alonso

La FIA ha reaccionado a la ola de críticas a la que ha sido sometida durante esta temporada por parte de pilotos que no se cortan en criticar sus polémicas decisiones, entre ellos Fernando Alonso, anunciando cambios importantes en su Código Deportivo Internacional. El propio presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem, ha sido quien ha alzado la voz mediante sus redes sociales para avisar de que los comisarios estarán en su derecho a partir de ahora de «mostrar fuerza» contra los principales protagonistas de la Fórmula 1.

La clave de esta modificación en la normativa de la FIA son una serie de investigaciones que han detectado un vínculo estrecho entre los comentarios negativos de los pilotos hacia comisarios o trabajadores del organismo y el odio que reciben por parte de algunos aficionados. Por tanto, han decidido cambiar el apartado de «mala conducta» y ahora puede haber sanciones severas.

Los pilotos deberán cortarse tanto durante el transcurso de las carreras, cuando suelen emitir duros mensajes mediante la radio fruto de la adrenalina del momento, y también en ruedas de prensas, comparecencias ante los medios de comunicación posteriores y redes sociales. Sin duda, este severo cambio con el que la FIA en cierta parte amenaza de cara al futuro afectará a Alonso.

El asturiano, uno de los más afectados por distintas sanciones este Mundial, nos había acostumbrado a salir posteriormente a explicar el por qué de algunas decisiones ilógicas de la FIA. El último contratiempo surgió en el Gran Premio de Hungría, donde una bandera roja prematura en la clasificación por un accidente de Yuki Tsunoda arruinó el tiempo de su segunda vuelta lanzada en la Q3.

La última rajada de Alonso contra la FIA

Alonso, tras la prueba, compareció ante la prensa en el circuito de Hungaroring para dejar claro lo siguiente: «Ha sido difícil porque el coche se comportó bastante diferente ayer y tuvimos que reajustar muchas cosas. He tenido un fin de semana de una mala suerte importante. Ninguna vuelta con las blandas en los Libres 3 y luego en la Q3… Mira, la FIA unas veces lo hace bien y otras veces comete errores groseros y hoy ha cometido uno: ha puesto la bandera roja cuando estaba en la última curva, lo cual es sorprendente teniendo una accidente en la curva ocho».

«Normalmente, siempre esperan a que los coches completen la vuelta. Es la norma hablada. Y luego al entrar en el pit lane a Lance (Stroll) y a mí nos han metido en parque cerrado. Nos hemos bajado del coche, luego nos han dicho que la Q3 volvía a empezar, hemos vuelto al coche, nos han apretado los cinturones, hemos ido al garaje y ya no tenía más neumáticos, así que no he salido más», describía.

«Una décima y media más venía mejorando hasta que ha salido la bandera roja. No sé a cuánto estaba el coche de delante, seguramente no cambie nada, pero esto de entrar en el parque cerrado, luego reabrirlo y todas estas cosas normalmente no pasan en estas carreras», concluyó. Declaraciones de este tipo, cuyo único fin es expresar una opinión, son las que ahora pasarán a estar en el punto de mira de la FIA.

Comunicado del presidente del organismo

«En la última reunión del Consejo Mundial del Deporte del Motor, los miembros aprobaron un cambio en la definición de mala conducta dentro del ISC (Código Deportivo Internacional) luego de incidentes en los que miembros de alto perfil de nuestro deporte hicieron declaraciones hacia los oficiales que incitaron al abuso.

Este cambio garantizará un mayor apoyo a los funcionarios y voluntarios de la FIA que dedican su tiempo a mejorar nuestro deporte, manteniéndolo seguro y justo.

Nuestros comisarios deben estar preparados para mostrar fortaleza al combatir esta forma de abuso, y cuentan con todo mi apoyo y el apoyo del Código Deportivo Internacional al tomar sus decisiones. Les insto a que demuestren que la FIA no permitirá ningún tipo de abuso dentro de nuestro deporte».