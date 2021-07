«No sé si volveré a Wimbledon, mi objetivo del año se ha escapado», soltó Roger Federer en la rueda de prensa posterior a su derrota en cuartos de final a manos del polaco Hubert Hurkacz (6-3, 7-6 y 6-0). El tenista helvético puso también en duda su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio y con su discurso dejó en el aire una sensación de que el anuncio de su retirada podría estar más cerca.

Son posiblemente las palabras que nadie en el mundo del tenis quiera escuchar, pero la retirada de Roger Federer podría estar más cerca después de su derrota en Wimbledon. «Es una derrota que me deja agotado porque los últimos 18 meses han sido duros pero me tengo que quedar con las mejoras que he conseguido», decía el tenista de Basilea, que cerca de los 40 años y tras pasar varias veces por el quirófano en los últimos meses, llegaba a su jardín con ganas de hacer algo grande.

Se lo impidió el polaco Hubert Hurkacz, quien se impuso en tres sets para llevarse el billete a la semifinal. Llamativo fue el resultado del último, con un ‘rosco’, algo que sólo habían logrado con anterioridad cuatro tenistas: el más reciente, Rafa Nadal, en Roland Garros hace 13 años… «Estaba claro que cediendo dos sets a cero no me he visto con opciones de darle la vuelta», reconoció Federer después, unas palabras que explican la abultada derrota.

Tras marcharse ovacionado por una grada que le ha visto campeón en ocho ocasiones, Federer dejó dudas sobre su regreso a Wimbledon el año que viene. «No sé si volveré a jugar aquí. Claro que me gustaría, pero ya tengo una edad. Me tengo que sentar con mi equipo y analizar dónde estamos y lo que queremos», dijo el helvético.

«Tampoco sé si voy a jugar en Tokio»

Aunque hace unos días su nombre aparecía en la lista de Suiza para competir en Tokio, Roger Federer sembró dudas sobre su presencia en la cita olímpica. El suizo había dicho que tomaría la decisión tras Wimbledon, en función de lo competitivo que se sintiera, y esta derrota en cuartos de final no parece ayudar a que viaje a Japón.

«Tampoco sé si voy a jugar. Lo voy a decidir en unos días», dijo Federer sobre su presencia en Tokio. El helvético confesó sus sensaciones y la dificultad que ello le supone en la pista. «Creo que cuando las cosas se ponen complicadas me cuesta, no soy lo competitivo que me gustaría. Esa es la verdad», comentó el ganador de 20 Grand Slams.