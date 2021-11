El Open de Australia no contará con Roger Federer en su cuadro final y Roland Garros y Wimbledon podrían no hacerlo tampoco, debido a la lesión de rodilla que persigue al genio helvético y que le obligó a operarse el pasado mes de agosto. El propio Federer reconoció que estará de baja aún varios meses y que hasta enero no podrá volver a correr de forma tranquila y regular, en una nueva fase de su ansiada recuperación.

Federer admitió, en declaraciones al diario suizo Le Matin, que no competirá hasta verano de 2022 si continúa con los plazos previstos de recuperación de su lesión de rodilla. «Podré volver a correr tranquilamente en enero y reanudar las sesiones en la pista con un apoyo complejo en marzo o abril. Así que ahora calculo que mi regreso a la competición será en el verano de 2022», explicaba el ex número uno del ranking ATP. Roger aseguró que estaría «extremadamente sorprendido de poder jugar en Wimbledon», su competición fetiche.

«La combinación de estas dos intervenciones requiere paciencia y prudencia», resaltó Federer, que quiere, junto con los médicos, regenerar el cartílago de la rodilla y así poder regresar con garantías al circuito en el que sería su particular último baile. «Mi ambición es ver de lo que soy capaz por última vez. También me gustaría poder despedirme a mi manera y en una pista de tenis, por eso lo estoy dando todo en mi rehabilitación, pero, seamos claros, mi vida no se va a desmoronar si no vuelvo a jugar una final de ‘Grand Slam’. Volver a jugar sería mi último sueño y todavía creo que puedo hacerlo, creo en este tipo de milagros», completó Roger.