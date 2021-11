Roger Federer todavía no tiene fecha de vuelta. Se especulaba con la posibilidad de que regresara en el Open de Australia tras operarse por tercera vez en 18 meses de su lesión en la rodilla derecha. Ivan Ljubicic, actual entrenador del suizo, ha reconocido que su pupilo tiene muy difícil estar en el primer grande del curso en Melbourne Park.

«Creo que el Open de Australia no es una posibilidad real ahora mismo. Creo que hay muy pocas oportunidades de que juegue allí. Volveremos a verle en acción el año que viene pero no sé exactamente cuándo», apunta el ex tenista croata en una entrevista concedida a Sky en la que reconoce que Roger no está pensando en retirarse en estos momentos.

«Todavía se está recuperando y lo sabe, y quiere asegurarse de que puede jugar para ganar el torneo y estar al cien por cien. Se está recuperando lentamente y no tiene ninguna prisa. Va paso a paso porque tiene 40 años y necesita tener paciencia. No puede recuperarse tan rápido como solía hacer, pero quiere competir de nuevo y no se retirará de inmediato», explica.

El ganador de 20 Grand Slams se perderá casi con total seguridad el Open de Australia por segundo año consecutivo. Desde la organización del torneo soñaban con reunir al big three en su lucha por convertirse en el tenista más laureado de todos los tiempos, después de que Djokovic igualara a Nadal y Federer en lo alto con 20 grandes.

A día de hoy el que más opciones tiene de estar en esa cita es Rafa Nadal. El español anunció que su plan es volver a final de año para la exhibición de Abu Dhabi (16 al 18 de diciembre), para preparar la gira australiana y llegar en las mejores condiciones posible al major aussie.