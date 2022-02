El Barcelona recibe en el Camp Nou al Athletic Club en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de la Liga Santander. El feudo azulgrana acogerá un clásico del fútbol español y un espectáculo emocionante con dos de los equipos más fuertes del campeonato. Los de Xavi Hernández buscarán la victoria para recuperar la cuarta plaza, mientras que los pupilos de Marcelino, de sacar los tres puntos, podrían meterse de lleno en esa lucha por los puestos de Champions League. En OKDIARIO te contaremos el resultado, los goles y el minuto a minuto del Barcelona – Athletic en directo y en vivo online.

Barcelona – Athletic, en directo

Minuto 19

Responde el Athletic con un pobre disparo de Zarraga desde la media luna del área cuando Sergiño Dest ya le estaba encimando.

Minuto 18

¡AL TERCER ANFITEATRO GAVIIIII! Jugadón del Barça que inició Pedri con un pase en profundidad a Ferran Torres, que supera a un rival y la pone atrás al punto de penalti donde aparece el centrocampista andaluz la manda a las nubes, casi como el penalti de Kepa en la final de la Carabao Cup.

Minuto 16

¡Salva Zarraga casi debajo de palos! El centrocampista del Athletic metió un pie salvador cuando Piqué había rematado un córner que había sacado Dani Alves desde la banda derecha.

Minuto 15

Centro de Adama al segundo palo y Lekue gana por alto a Ferran Torres. Muy bien el Barça circulando y en la presión arriba cuando pierden algún balón. Eso sí, el trabajo de los de Marcelino sin balón está siendo muy bueno. El problema llega cuando lo tienen en sus pies, que parece que les quema y que un equipo de barrio lo hace mejor que ellos.

Minuto 13

Perfecta la defensa de Lekue, que cerró a Dest cuando se preparaba para disparar a puerta. El gran problema del futbolista del Barça es que hoy está jugando a pie cambiado. Luego recogió Pedri el cuero en la frontal y puso un centro que fue directo a las manos de Unai Simón.

Minuto 11

Buenos minutos del Barça, que tienen el control absoluto del balón. Juegan prácticamente en campo rival y el Athletic cuando la roba lanza algún balón arriba para que Villalibre y Raúl García los peleen, pero la velocidad no es el punto fuerte de ninguno de los dos y rápidamente la bola vuelve a caer en pies azulgranas. Es lo que tiene dejar en el banquillo a gente como Iñaki Williams o Muniain.

Minuto 9

Nuevo córner para el Barça que provocó Adama y que Yeray tuvo que despejar. Lo sacaron en corto los hombres de Xavi Hernández y desperdiciaron una buena ocasión. A la contra Villalibre le robó la cartera a Dest, que era el último jugador, pero el ex del Ajax usó su velocidad para recuperar la bola y evitar males mayores.

Minuto 7

Falta estúpida de Adama sobre Balenziaga cuando el Barça disponía de la posesión del balón. El extremo español agarró al lateral y el colegiado lo vio.

Minuto 5

Muy bien Yeray yendo al cruce para cortar un pase de Ferran Torres a Aubameyang en profundidad y con el que el gabonés ya pensaba hacer cosas malas contra el Athletic.

Minuto 4

Intentó Nico Serrano algo imposible. El joven futbolista del Athletic vio que la iba a perder y trató de sacar un disparo desde 30 metros, pero Ronald Araujo lo tapó muy bien.

Minuto 2

¡Córner para el Barcelona! La puso Dani Alves pero Asier Villalibre repelió el cuero en el área chica.

Minuto 1

Primer ataque del Barça sin haberse cumplido el primer minuto. Centro de Dest desde la derecha y Vivian que la despeja. El cuero le cayó a Pedri, que hizo magia con un regate y un sombrero levantando a los aficionados de su asiento del asombro.

¡Arraaaanca el partido!

¡Rueda el balón en el Camp Nou! Es el Barça el que da el primer toque al partido y el que disfrutará de la primera posesión del encuentro entre azulgranas y Athletic Club. ¡Disfrutemos de este clásico del fútbol español!

A punto de comenzar

Los futbolistas ya están preparándose para volver al verde desde los vestuarios. Se sacarán la habitual foto -hoy los dos equipos juntos con el lema «Stop war», harán el protocolario pasamanos y los capitanes se acercarán al colegiado, Guillermo Cuadra Fernández, para que se celebre el sorteo de campo y de saque. Preparen los últimos picoteos que esto arranca en unos minutos.

¡10 minutos!

Los futbolistas de Barça y Athletic en breves momentos enfilarán el camino al túnel de vestuarios después de hacer el calentamiento sobre el rectángulo de juego. Allí Xavi Hernández y Marcelino García Toral les dará las últimas indicaciones y se terminarán de preparar para volver al césped y arrancar esta contienda que durará 90 minutos y que promete ser un espectáculo para los asistentes al Camp Nou y para todos los que lo vean a través de la televisión.

Memphis, una incógnita

Memphis Depay ha regresado a una convocatoria tras superar sus problemas con las lesiones. Ahora que el equipo fluye hay que ver de qué forma encajará en los planes de Xavi Hernández. Cabe recordar que el delantero holandés empezó bien el curso pero se fue apagando poco a poco hasta sólo ofrecer algún chispazo esporádico y finalmente ser un jugador intranscendente en el ataque azulgrana. Aubameyang, Ferran, Adama y hasta Dembélé y su compatriota Luuk de Jong lo están haciendo bastante bien, así que a ver qué ocurre con el ex del Manchester United u Olympique de Lyon.

La cuarta plaza, el deseo

A esta hora el Barcelona está sexto. Las victorias de Atlético de Madrid y Villarreal ante Celta y Espanyol respectivamente han bajado dos posiciones a los hombres de Xavi. Una victoria haría que los azulgranas volviesen a recuperar la cuarta plaza empatado a puntos con los colchoneros, aunque los culés siguen teniendo un partido menos. Por otro lado está el Athletic, situado a cinco puntos de los que hoy son sus rivales. Un triunfo valdría a los pupilos de Marcelino para ponerse a sólo dos unidades, una diferencia irrisoria viendo la cantidad de temporada que queda por disputarse.

Menos de media hora

¡Falta menos de media hora para que arranque este clásico del fútbol español! Los jugadores de ambos conjuntos comienzan a enfilar la recta final antes de que el balón ruede sobre el verde del Camp Nou y, aunque haya bastantes suplentes en el bando rojiblanco, el espectáculo está servido en un choque en el que Barça y Athletic están mirando a la cuarta plaza de la clasificación de la Liga Santander.

De descartes a titulares

Muchos criticaron los fichajes del Barcelona. Unos decían que Adama era el suplente de Trincao. Otros que Ferran Torres no contaba para Guardiola. Que el Arsenal quería quitarse a Aubameyang. Que Dani Alves venía a jubilarse y a arrastrarse en la Ciudad Condal. Pues los cuatro son titulares y los cuatro han sido capaces de hacerse un hueco en los onces hasta convertirse en indiscutibles y piezas fundamentales para ese cambio que ha sufrido el Barcelona desde enero.

Pensando en la Copa del Rey

El Athletic está pensando en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey claramente. Sin Íñigo Martínez, Iñaki Williams, Dani García o Muniain es un claro mensaje a que lo que hoy suceda en el Camp Nou parezca no importar a Marcelino García Toral. También puede servir como un golpe de efecto para que los azulgranas se confíen y acabar pegando el zarpazo y llevarse los tres puntos para Bilbao.

Sin Jordi Alba ni De Jong

Xavi Hernández ha tenido que confeccionar un once que está marcado por la ausencia de Jordi Alba por sanción, que tiene que cumplir un partido tras acumulación. El técnico del Barça también ha decidido darle descanso a un fijo como Frenkie de Jong, que suma una carga grande de minutos. Las grandes noticias han sido los regresos de Memphis y Lenglet a la convocatoria.

Muchas rotaciones en el Athletic

¡Hay noticias en los elegidos por Marcelino García Toral! Muchas sorpresas en el once del Athletic porque el técnico parece estar pensando más en el duelo intersemanal de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Valencia y da descanso a muchos jugadores. La alineación de los bilbaínos es la siguiente: Unai Simón; Lekue, Vivian, Yeray, Balenziaga; Vencedor, Vesga, Zárraga, Serrano; Raúl García, Villalibre

Alves, titular; Dest, en la izquierda

Ya tenemos alineación oficial del Barcelona. Xavi ha hecho público sus elegidos para tratar de ganar este importantísimo encuentro frente al Athletic Club para intentar recuperar esa cuarta plaza que da acceso a la próxima edición de la Champions League. El once culé es el siguiente: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araujo, Dest; Sergio Busquets, Pedri, Gavi; Adama, Ferran Torres, Aubameyang

Vuelve Dani Alves

Dani Alves regresa a la convocatoria después de haber cumplidos sus dos partidos de sanción en la Liga Santander que le cayeron tras la dura entrada sin balón a Carrasco. El lateral brasileño tampoco ha podido estar en los duelos ante el Nápoles en la Europa League porque no fue inscrito, fue el sacrificado de Xavi Hernández. Eso sí, habrá que esperar a ver si sale de inicio o no, porque Sergiño Dest ha venido jugando bastante bien, llevándose los elogios de su entrenador, que al principio tras llegar al banquillo del Camp Nou no contaba con él.

La cuarta plaza

Los azulgranas vieron como el sábado les adelantó el Atlético de Madrid y por ello no pueden fallar para poder recuperar esa cuarta plaza que les permitiría estar en la próxima edición de la Champions League. La dinámica de los pupilos de Xavi Hernández es muy buena y por ello quieren seguir en esa línea. Eso sí, partido peligroso ante el Athletic, porque si los de Marcelino García Toral logran vencer a domicilio a los culés se colocarían a dos puntos del Barça, entrando de lleno en esa lucha por puestos de la máxima competición continental.

Partidazo en el Camp Nou

¡¡Muy buenas tardes-noches a todos!! Barcelona y Athletic se ven las caras en lo que será un partido trepidante que corresponde a la jornada 26 de la Liga Santander. Las sensaciones de los culés son excelentes, ya que llegan tras haber ganado 2-4 en Nápoles en la Europa League y por 1-4 en Mestalla. Antes del tropiezo en el derbi catalán también le endosaron 4 al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Eso sí, delante tendrán a un Athletic al que no han conseguido ganar en los dos partidos en los que se han medido durante este curso -Liga y Copa del Rey-.