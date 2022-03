Christian Gálvez y Patricia Pardo ya proclaman su amor a los cuatro vientos. Los rumores sobre un posible romance entre ambos eran cada vez más fuertes, y el propio presentador lo confirmó públicamente con un romántico post en el que aparece un ramo de rosas y manda un mensaje a su compañera de profesión, a la que etiqueta en la publicación. Una relación que no ha sentado nada bien en el entorno de Almudena Cid, de la que el presentador se separó hace unos meses.

«Todos los que la queremos estamos sorprendidos. Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué. En las semanas previas le mandó un ramo de rosas y le puso en la cama ‘tienes las llaves de mi corazón’. Hasta hicieron una reforma en casa», dicen desde la familia de la ex gimnasta.

Y es que los allegados de Almudena Cid creen que cuando Christian Gálvez decidió separarse ya estaba conociendo de manera paralela a Patricia Partido. «Ya estaban juntos», dice una persona especialmente allegada que prefiere mantenerse en el anonimato como las otras que han hablado con la revista Semana.

Una Almudena Cid la que le está costando mucho superar la ruptura pese a que intente dar la sensación de estar bien. De hecho, ha dejado de seguir a su ex marido en redes sociales tras hacerse público ese sonado romance con la presentadora de El programa de Ana Rosa, y su último mensaje en sus redes sociales deja claro que están siendo tiempos difíciles para la ex gimnasta que se refugia en su obra de teatro para salir adelante: «Solo puedo daros las gracias por cada noche compartida sobre el escenario. No solo me siento apoyada, también reforzada y valorada a vuestro lado. Sois mi refugio».