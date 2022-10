F1 streaming online en directo | Carrera de 1 en EEUU en vivo gratis

Sigue en directo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 donde Carlos Sainz saldrá desde la pole por tercera ocasión en esta temporada. Con el campeonato ya sentenciado después de que Max Vertsappen se hiciera con su segundo Mundial en el pasado Gran Premio en Japón, es momento de soñar y ver al piloto de Ferrari lograr la segunda victoria del año y de su historia en Fórmula 1 y con la escudería italiana.

¡A punto de comenzar la carrera!

Menos de cinco minutos para que de comienzo la carrera de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas. Recordemos que Carlos Sainz sale en la pole. Nunca un piloto español había conseguido salir desde la primera posición en Estados Unidos.

El fundador del imperio Red Bull, Dietrich Mateschitz, fue homenajeado minutos antes del inicio de la carrera.

We pause to remember Dietrich Mateschitz #USGP @redbullracing pic.twitter.com/YBV441bLxZ

Brad Pitt, uno de los actores más conocidos y emblemáticos de Hollywood, al igual que Ed Sheeran, no quisieron perderse este Gran Premio de Estados Unidos donde Carlos Sainz saldrá en primera posición.

The stars are out in Austin ⭐️ #USGP @COTA pic.twitter.com/ETcljYVfli

«Tenemos que ser creativos con la estrategia», comentaba el piloto asturiano antes de la carrera en el Gran Premio de los Estados Unidos.

Carlos Sainz, antes de la carrera

«¡Con ganas de intentar ganar!», Carlos Sainz lo tiene claro de cara a la carrera de hoy donde saldrá desde la pole.

La parrilla de salida sufrió ciertos cambios en las posiciones ya que algunos pilotos se vieron penalizados por el cambio del motor de combustión. Sergio Pérez, Fernando Alonso y Guanyu Zhou retrasaron su posición en 5 puestos.

STARTING GRID

Here's how we'll be setting off on Sunday 🤠#USGP #F1 pic.twitter.com/qyYiYNyJ64

— Formula 1 (@F1) October 23, 2022