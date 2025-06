Exhibición de Carlos Sainz con su coche de F1 en Madrid: horario y dónde verlo en directo

Carlos Sainz, este próximo 7 de junio, será el protagonista principal de una exhibición urbana por las calles de Madrid, concretamente por la zona de IFEMA, escenario ronde se realizará el próximo Gran Premio de España de la Fórmula 1 a partir del 2026, y cuyo trazado tendrá el nombre de Madring. El piloto madrileño no estará, pues contará con la compañía de Pepe Martí y Mari Boya, pilotos actuales de Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente.

En el esperado evento, que está previsto de realizarse a partir de las 19:00 horas, Sainz pilotará su automóvil FW45 a lo largo de, aproximadamente, un kilómetro: todo apunta a que será entre la Avenida del Partenón y la calle Ribera del Loira, finalizando la exhibición en la entrada sur del recinto ferial. Todos aquellos aficionados y seguidores de este deporte que quieran acudir lo podrán hacer de forma gratuita, y donde podrán disfrutar además de food trucks, puestos de merchandising y zonas con animación, todo ello cercano al lugar donde el piloto madrileño hará de las suyas para encandilar a los miles de aficionados que se acerquen para disfrutar de la cita.

Y ya van 8 años de Grada CS55! 🤩

Gracias por llenar la tribuna un año más y por todo el apoyo este fin de semana! 🇪🇸💪🏼

And it’s already 8 years of the Grada CS55! 🤩

Thank you for packing the stands once again and for all the support this weekend! 🇪🇸💪🏼 pic.twitter.com/dQQ4mUOgzg

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) June 2, 2025