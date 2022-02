Hace unos meses, el escándalo Hamraoui acabó salpicando a Hayet Kebir, la que fuera esposa de Eric Abidal y la madre de sus cinco hijos. Gracias al lío que se montó con una supuesta agresión a una compañera de por medio, la mujer del ex del Barcelona se acabó enterando de que le era infiel con la jugadora del PSG, y ahora ha decidido hablar muy claro sobre ese asunto.

«Le abrí las puertas de mi casa (a Hamraoui). Fui a apoyarla en sus partidos en Barcelona. Mis hijos todavía se acuerdan de ella. Esta chica es diabólica”, comienza diciendo Hayet, que conoció a la futbolista en Barcelona, puesto que Hamraoui militó en el club azulgrana desde 2018 hasta el pasado verano, coincidiendo con Abidal en su etapa de dirigente y responsable deportivo de la entidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hayet Kebir Abidal (@hayetabidal)

En cuanto a su matrimonio con Abidal, la que fuera su esposa admite que «ha atravesado muchos baches de los que prefiero no hablar y, por supuesto, Kheira Hamraoui no era la primera. Éric no me pidió perdón a la cara y tampoco me ha defendido nunca de las acusaciones o rumores que pesaban sobre mí”, insistiendo en que ella no tenía nada que ver con el caso pese a verse envuelta en el escándalo.

«A Hamraoui la ayudé a que se integrara, como hago con muchos jugadores y jugadoras. Hasta que descubrí, al cabo de un tiempo, que tenía un comportamiento extraño y a veces fuera de lugar con mi marido y otros hombres. No volví a saber de ella hasta esta historia. He recibido una cantidad increíble de mensajes en Instagram de mujeres de maridos, famosos o no, que han pasado lo mismo que yo con Kheira Hamraoui. Los investigadores tienen un montón de trabajo por delante”, finaliza en Le Parisien.