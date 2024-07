Etapa de Tour de Francia 2024 mañana, sábado 6 julio de Semur en Auxois – Colombey les Deux Églises: recorrido, perfil y horario

Fue el pasado sábado 29 de junio cuando arrancó este Tour de Francia 2024 en Florencia, Italia, que está siendo apasionante y que cumple su primera semana de competición. Esta 111ª edición de la mítica ronda gala consta de un total de 21 etapas y será el domingo 21 de julio cuando todo concluya en un enclave lejos de los Campos Elíseos de París por primera vez en su historia, ya que todo acabará en Niza. En total, el recorrido de este campeonato consta de ocho etapas llanas, siete de montaña, cuatro de media montaña, dos contrarrelojes individuales y dos jornadas de descanso para que el pelotón recargue fuerzas.

En este Tour de Francia 2024 los ciclistas tendrán que recorrer un total de 3.498 kilómetros repartidos en las 21 etapas de las que consta esta histórica y mítica ronda francesa. En las tres semanas que dura esta competición el pelotón sólo podrá tener dos jornadas de descanso, por lo que deben distribuir las fuerzas para no desplomarse antes de tiempo. La 111ª edición comenzó en Florencia, Italia, y durante unos días estuvieron en el país transalpino, pasando brevemente también por San Marino. Desde hace unas etapas ya cruzaron la frontera al país galo y desde entonces y hasta el final no saldrán de este territorio. El vigente campeón es Jonas Vingegaard y todos los participantes quieren ocupar su trono, aunque es cierto que la clasificación general ya va tomando forma y se conoce quiénes pelearán ya por ser los ganadores, pero eso no impedirá que en el resto del pelotón sueñen con conseguir una victoria en alguna de las carreras.

Recorrido de la etapa 8 del Tour de Francia 2024

La etapa 8 del Tour de Francia 2024 de este sábado 6 de julio comenzará en Semur en Auxois y tendrá la línea de meta en Colombey Les Deux Églises. Los ciclistas, que tuvieron una jornada tranquila el día anterior con la contrarreloj, tendrán que recorrer 183,4 kilómetros en esta prueba que es la cuarta carrera llana a la que se enfrentan en esta 111ª edición de la ronda gala.

A qué hora empieza la etapa 8 del Tour de Francia 2024

Como ya hemos dicho, el día anterior en el Tour de Francia 2024 sólo tuvieron que recorrer algo más de 25 kilómetros en una contrarreloj individual, pero ahora vuelven a enfrentarse a una etapa larga y llana, aunque puede ser engañosa por las cortas, pero explosivas, subidas que tiene. La salida se producirá en Semur en Auxois a las 13:05 horas, una menos en las Islas Canarias, y se calcula que el pelotón estará cruzando la línea de meta en Colombey Les Deux Églises sobre las 17:19 horas (horario peninsular).

Perfil de la etapa 8 del Tour de Francia 2024

La etapa 8 del Tour de Francia 2024 de este sábado 6 de julio consta de cinco subidas, dos de ellas de tercera categoría -el Cote de Vitteaux de 2 kilómetros al 7,3% y el Cote de Verrey Sous Salmaise, de 2,9 kilómetros al 6%- y tres de cuarta, como son el Cote de Villy en Auxois, de 2,4 kilómetros al 5,5%, el Cote de Santenoge, de 1,1 kilómetros al 8,1% y el Cote de Giey sur Aujon, de 1,2 kilómetros al 8,4%.