Una estrella de la Premier es sancionado ocho meses sin jugar por apuestas

Ivan Toney ha sido sancionado ocho meses sin competir por infringir el reglamento de apuestas de la Asociación Inglesa de Fútbol. Además, se le impondrá una multa de 50.o00 libras. «Ivan Toney ha sido suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol con efecto inmediato durante ocho meses, hasta el 16 de enero de 2024 incluido, multado con 50.000 libras y advertido de su conducta futura», ha confirmado la FA en un comunicado.

Esta conducta ya le costó la prohibitiva a acudir al Mundial de Qatar a finales de 2022, por lo que el delantero inglés no pudo disputar la cita con su selección, Inglaterra. Ahora, una vez conocida la resolución de esta investigación, el futbolista ya sabe que tendrá que frenar en seco su carrera debido a una sanción que llega en su mejor momento como deportista.

El delantero del Brentford es el tercer jugador con más goles en la presente campaña de la Premier League, sólo por detrás de Harry Kane y de Erling Haaland. Es por ello que había despertado el interés del resto de equipos de Inglaterra, pero esta sanción para por completo todas sus aspiraciones de cambiar de aires y asumir un reto mayor en su carrera como profesional.

Además, la FA comunicó que, a falta de tres jornadas para que concluya el campeonato inglés, el jugador también está obligado a dejar de entrenar. «Sus sanciones fueron impuestas posteriormente por una Comisión Reguladora independiente tras una audiencia personal. Se le permite volver a entrenar únicamente con su club durante los últimos cuatro meses de su suspensión a partir del 17 de septiembre de 2023».

Por su parte, el Brentford marcha noveno en la Premier y continuará un año más siendo equipo de Primera División. El club de Londres emitió un comunicado minutos después de conocer la sanción impuesta por la FA a su mayor activo. «El Brentford FC toma nota de la decisión de una Comisión Reguladora independiente de imponer a Ivan Toney una suspensión de ocho meses de toda actividad relacionada con el fútbol con efecto inmediato. Ivan fue acusado de infringir la regla E8 de la FA y tuvo una audiencia personal a principios de esta semana. El Brentford FC está actualmente a la espera de la publicación de las razones escritas de la Comisión Reguladora independiente. Las revisaremos antes de considerar nuestros próximos pasos».

De hecho, el propio jugador del Brentford se manifestó en sus redes sociales sobre su sanción tras conocerla. «Naturalmente estoy decepcionado por no poder jugar los próximos 8 meses. La Comisión no ha publicado aún las razones, así que no haré ningún comentario al respecto», sentenció Toney.