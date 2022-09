El Atlético no da crédito a lo sucedido en el Reale Arena. Su conflicto con los árbitros, que se enquistó la pasada temporada, ha regresado con la mayor de las virulencias. Tanto la actuación del colegiado principal, Soto Grado, como la del VAR, con Jaime Latre al frente, fueron decisivas para que el equipo no saliera de San Sebastián con los tres puntos. En especial son dos las jugadas que indignan al club: la primera, el doble rasero de Latre, que indujo al árbitro a ir al monitor y anular el gol de Morata que era el 0-2 pero en cambio se calló con el empate de Sadiq, que ni siquiera se revisó cuando el balón claramente impacta en la mano del nigeriano; la segunda, señalar en el minuto 90 una falta previa fuera del área, en vez de dejar seguir una acción que acabó con gol de Correa.

«Vienen a darnos charlas y luego hacen las cosas diferentes a lo que nos dicen», se lamentó al final del partido el capitán Koke haciendo oficial el sentimiento de una plantilla que ya no puede más. Mucho más duro fue Tomás Reñones, que no sólo incidió en la doble vara de medir del VAR, «no entiendo estos criterios», sino que añadió que «han cosido a faltas a Joao y Morata durante el partido y se les ha permitido todo». «Ya, al final, cuando nos han cortado una jugada que había acabado en gol en vez de dejarlas continuar, ya te das cuenta de que todo es un despropósito», agregó el ex-lateral derecho internacional, que matizó que «los árbitros se pueden equivocar, pero las consecuencias las pagamos nosotros». «Éste no es un sentir mío. Es un sentir general del vestuario, del club y de los aficionados, que como nosotros se sienten indignados», dijo para finalizar Tomás.

El team manager rojiblanco tiene razón en sus quejas sobre el trato recibido por los delanteros ante la total anuencia del riojano Soto Grado. 18 faltas cometió la Real Sociedad, cuatro sobre Joao y otras cuatro sobre Morata, que acabó desesperado y, por supuesto, con tarjeta amarilla por protestar.

Poco puede hacer el equipo más que levantar la voz, pero llueve sobre mojado. En cuatro jornadas el VAR ya le ha perjudicado en tres ocasiones: ante el Villarreal no dando validez a un gol de Cunha que claramente había sobrepasado la línea y hoy en San Sebastián anulando el 0-2 a Morata y concediendo el 1-1 a Sadiq. Vuelve la pesadilla de la pasada temporada, y parece que es para quedarse.