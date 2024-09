Estados Unidos pone en jaque el salto a profesional de Rafa Jódar, la perla del tenis español

El tenis español sigue produciendo talento, en una etapa en la que la explosión de Carlos Alcaraz sigue impresionando a los aficionados del deporte. Rafa Jódar es el último producto de la inagotable cantera española y a sus 17 años, se proclamó el pasado sábado campeón del US Open Junior, derrotando en la final al número uno de la categoría, Nicolai Budkov Kjaer, por 2-6, 6-2 y 7-6(1). Ahora Jódar, nacido en Leganés (Madrid), se enfrenta a una decisión muy importante, relacionada con su salto al profesionalismo o a aparcar su proyecto entre los mejores para optar por enrolarse en una universidad de prestigio en Estados Unidos.

El nuevo Rafa del tenis tiene ante sí un gran futuro, si bien tiene que ir quemando etapas. Su próximo camino pasa por dos opciones, una de ellas, la de la NCAA –competición universitaria de Estados Unidos– que prácticamente le asegura un futuro más allá del tenis, pero que podría perjudicarle en un salto a profesionales con el que muchos cuentan, para que Jódar pueda ser, junto a los Alcaraz, Davidovich o Martín Landaluce, uno de los tenistas referencia de la Armada española en los próximos años.

Con 1’90 metros de altura y un juego muy completo en todas las superficies, el tenista madrileño, que compite por el Club de Tenis Chamartín y se entrena entre Madrid y Barcelona, habitualmente con su padre como técnico principal, ha llamado la atención de la Universidad de Virginia, una de las principales en lo que al tenis universitario se refiere, y tiene una propuesta encima de la mesa que se está planteando, y ante la que tendrá que dar una respuesta antes de que acabe el año. Si accede a entrar en la universidad en Estados Unidos, tendrá que aplazar su salto al profesionalismo.

La oferta de EEUU a Rafa Jódar

El cambio de normas de las competiciones universitarias en Estados Unidos han dado recientemente paso a una nueva etapa, por la que los deportistas, los verdaderos protagonistas de un espectáculo que mueve mucha expectación en el país norteamericano, ya pueden beneficiarse económicamente de su talento. En universidades como Virginia, se ofrecen cantidades de en torno a 3.500 dólares al mes, lo que aporta una seguridad que va más allá de los estudios y la formación de los chavales. Además, compiten asiduamente, si bien compaginar el deporte a estos niveles y los estudios en algunos casos provoca un frenazo en la actividad, en este caso tenística, que puede resultar fatal en lo deportivo.

La decisión de Rafa Jódar será clave para el futuro del tenis en España, si bien cabe recordar que el ascenso al tenis profesional es lento y, en ocasiones, no todo los prolífico como apuntan los resultados en junior. Sin ir más lejos, Dani Rincón y Martín Landaluce se proclamaron campeones del US Open Junior en 2021 y 2022, respectivamente, y aún no están entre los 200 mejores tenistas del mundo.

Sparring de España en la Copa Davis

Después de ganar el sábado el US Open Junior, el próximo compromiso de Rafa Jódar pasa por enrolarse en el equipo español de Copa Davis, en calidad de sparring de los Alcaraz, Bautista o Carreño. Esta experiencia resultará muy enriquecedora para un jugador que trabajará estos días con sus ídolos después de lograr su mayor conquista en la categoría previa al profesionalismo.