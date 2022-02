El Espanyol se ha negado en rotundo ante la recomendación de la Generalitat para que sonara el himno catalán, Els Segadors, antes del encuentro ante el Barcelona en el derbi de la Ciudad Condal. Es un procedimiento que ya se llevó a cabo en anteriores choques en suelo catalán en los que estuvo presente el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, pero desde el conjunto perico se ha descartado esta posibilidad para asombro político.

Al parecer, el Espanyol justifica su decisión de no reproducir el himno catalán ya que por protocolo interno del propio club no contempla que no suene otro himno que no sea el perico. En la Generalitat se ha recibido esta respuesta con notable sorpresa y cierto malestar tras los dos últimos partidos en territorio catalán en los que estuvo Pere Aragonés, tanto en el Camp Nou como en Montilivi. Con el Barça estuvo presente en el Clásico ante el Real Madrid, donde sonó Els Segadors, también en un encuentro benéfico en favor de los enfermos de ELA que disputaron el Barça y el Girona en territorio gerundense.

El Espanyol ha salido al paso de la creciente polémica que se está generando ante su decisión con un tweet en el que deja a las claras su posicionamiento al respecto. Escriben parte de la letra de su himno. «Ets l’orgull de l’esport i de Catalunya glòria. Jo t’estimo, Espanyol. (Eres el orgullo del deporte y de Cataluña gloria. Yo te quiero Espanyol)», a lo que acompañan de un mensaje claro: «Nada más que decir. ¡Mañana, pericos, jugamos juntos nuestro derbi!».

«Ets l’orgull de l’esport

i de Catalunya glòria.

Jo t'estimo, Espanyol.»

Será, si no se da un giro radical a la situación, la primera vez que Pere Aragonés no es recibido en un estadio catalán con el himno catalán de Els Segadors durante su mandato. Las dos primeras citas en el Camp Nou y en Montilivi sí tuvieron este gesto con el actual presidente de la Generalitat. Cabe destacar que en el caso del Barça, el himno no sonaba desde hace seis años, ha sido con la vuelta de Joan Laporta a la presidencia cuando se ha retomado algo que fue costumbre durante el primer mandato del barcelonés.

Según Mundo Deportivo, fuentes del Espanyol aclaran que no se han negado a poner el himno, simplemente mantienen el protocolo que se ha estado siguiendo hasta el momento en el que se decidió que únicamente harían sonar el suyo propio. Esto no ha provocado ningún cambio en la intención de Pere Aragonés de asistir al derbi catalán, que mantiene confirmada su presencia en el partido en el RCDE Stadium.