España se encontró con un enemigo extra en la final de la Liga de las Naciones, una losa en un camino en el que habían conseguido desactivar –prácticamente– todas las virtudes de la todopoderosa Francia. Tras adelantarse en el marcador y ver como minutos después Benzema ponía el 1-1, el colegiado Anthony Taylor y el VAR daban validez de forma incomprensible a un tanto de Kylian Mbappé que a la postre significaría el triunfo del país vecino. Horas después, en la concentración de la selección no se pasa el enfado y, sobre todo, la incredulidad ante lo sucedido en San Siro.

«No queremos que suene a excusa, pero nadie entiende porqué dio validez al gol», deslizan desde la comitiva de España voces autorizadas y que representan el sentir de una selección que lo hizo todo para acabar quedándose sin nada por una decisión arbitral. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico permanecen indignados por una decisión derivada de una norma injusta y de la interpretación de un árbitro que ya había traído problemas a España.

El enfado es notable tanto por la acción de Mbappé y Eric García, pero la designación de Anthony Taylor como colegiado del encuentro ya había traído cola de puertas para adentro. El árbitro británico ya dejó sin pitar un penalti a Ferran Torres en el reciente Suecia-España en el que la selección se complicó sus aspiraciones de mantener el primer puesto en la clasificación al Mundial 2022 y, por segundo partido consecutivo, volvió a perjudicar a los de Luis Enrique.

Luis Enrique, tras el partido, tomó la voz cantante aunque optando por un discurso precavido, diferente al malestar generalizado de la selección. «Desde el banquillo se ve muy poco, aunque parecía claro fuera de juego. No voy a hablar de lo que no se puede controlar», relató el técnico, mordiéndose la lengua aunque notablemente enfadado con la acción y la más que dudosa aplicación de la norma.

Corea y Al-Ghandour en el recuerdo

Fastidia la forma, el fondo y sobre todo la negativa de los árbitros a reconocer su error. «Según ellos, han estado perfectos», cuentan los jugadores tras las conversaciones con los colegiados, que estaban seguros de que la decisión era la correcta y que Eric García trata de jugar el balón y con ello habilita a Mbappé, en primera instancia en fuera de juego por casi medio metro.

Conscientes de que no se puede cambiar nada y con cierta resignación, la situación recuerda en cierta manera a la del Mundial de Corea y Japón, en esos cuartos ante la anfitriona en la que Gamal Al-Ghandour se convirtió en el enemigo íntimo de un país. Así de flagrante fue lo sucedido en el España-Francia, con el plus de contar con una herramienta como el VAR que no cambió el rumbo de una decisión que dará que hablar durante mucho tiempo y que apartó a España de luchar de tú a tú por el título de la Liga de las Naciones.