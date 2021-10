Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras la derrota de España frente a Francia en la final de la Liga de las Naciones. La Selección se adelantó con un gol de Oyarzabal, pero Benzema y Mbappé, en posible fuera de juego, dieron la vuelta al marcador. El combinado nacional mereció un premio mayor ante la campeona del mundo. El seleccionador asturiano se mostró orgulloso por el trabajo de sus jugadores y desde el banquillo le pareció que el segundo gol galo era ilegal.

Sensaciones

“Nos vamos sin copa y creo que hemos competido de tú a tú contra la actual campeona del mundo con un potencial físico y una calidad fuera de toda duda. Nos ha costado el inicio porque son situaciones nuevas para muchos jugadores. Hemos competido con nuestras armas, hemos sido agresivos, hemos arriesgado… Y cuando hemos marcado hemos encajado. No se permite ni respirar un poquito”.

Fuera de juego

“Desde el banquillo se ve muy poco, aunque parecía claro fuera de juego. No voy a hablar de lo que no se puede controlar y sigo igual. Tengo ganas de hablar, pero no voy a entrar en este juego. Me centro en que mi equipo sea lo mejor posible”.

El partido

“Tengo que ver otra vez el partido, pero hemos jugado de tú a tú a la campeona del mundo. Al principio han podido superarnos en la presión, pero luego hemos encontrado la igualdad. Muchas cosas positivas. Al final ves la cara de tristeza de jugadores y aficionados y sabe mal. A intentarlo otra vez”.

Conclusiones

Siempre te llevas conclusiones. Es muy importante que el jugador se vea preparado para ayudar. Intentamos generar la competencia y espero tener muchos problemas para la próxima lista”.

Gavi

“Gavi, con el nivel físico que había, no desentona, sino que destaca. Yeremy Pino, Pablo Fornals… muy orgulloso de ellos”.

¿Qué se lleva de este torneo?

“Da igual donde juguemos y contra quién juguemos, siempre hacemos nuestro partido. No habrá ningún aficionado que no valore que España siempre juega igual”.

Una nota

“Soy muy malo poniendo notas. Ha sido muy bonito el reconocimiento a los jugadores. Vamos a jugar dos partidos vitales y me gustaría ver una Cartuja a reventar”.

Eric García

“Me ha parecido que toda la defensa con Busquets hemos sido capaces de defender una de las mejores delanteras del mundo. Hemos controlado a unos jugadores que son nivel top”.

Busquets

“Es vital. Me da mucha tranquilidad y es un jugador que tiene muchos valores”.

¿Qué han ganado?

“Lo que sí puedo decir es que en cuanto a la confianza hemos ganado a los campeones de Europa y hemos ido de tú a tú con los campeones del mundo».

Gol de Benzema

“Pues eso es un poco la pena. Cuando un equipo recibe un gol está tocado, pero Benzema se inventa una acción espectacular. Con 1-1 hemos estado tocados y en una acción que es un saque de banda superan la acción. No hemos podido disfrutar ni meterles miedo durante más de 30 segundos”.

Benzema, candidato al Balón de Oro

“Hay 30 candidatos. Nosotros estamos contentos con que estén Pedri, Azpilicueta y Gerard Moreno”.