España-Holanda: Que brille la estrella

La selección se la juega. España disputa este viernes a las 21:00 la semifinal de la Liga de las Naciones contra Holanda, en la que se repartirán dos premios. Uno, lógicamente, es el pase a la final de este torneo y el otro, no menos importante, es la garantía de participar en los Juegos Olímpicos que se celebrarán este verano en París. Nunca ningún combinado ha disputado unas Olimpiadas y las campeonas del mundo quieren obtener su pasaporte en su cita en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Enfrente estará un rival del que guardan buen recuerdo. Contra las holandesas consiguieron el pasado mes de agosto acceder a la semifinal del Mundial en un épico partido en el que irrumpió la figura de Salma Paralluelo, la heroína de España que marcó el gol de la victoria en la prórroga. Ahora el objetivo es distinto, pero no deja de ser un reto para el que las 25 convocadas por Montse Tomé están llenas de motivación.

Después de dejar en el camino a Italia, Suecia y Suiza en la fase de grupos, España llega a esta Final Four con la idea de convertirse en la primera selección ganadora de la Liga de las Naciones femenina. Al mismo tiempo, se disputará en Lyon el Francia-Alemania, del que saldrá el hipotético de las españolas en la final, así como otra participante en los Juegos.

Esa soñada final, llegue o no España, también se disputará en La Cartuja. Pero ahora las campeonas del mundo sólo piensan en Holanda, un combinado al que han derrotado en seis de los 11 encuentros en los que lo han tenido delante. El precedente es bueno, más aún echando la vista atrás hacia esos cuartos de final de la Copa del Mundo, pero la selección no se confía y prefiere respetar a los peligros de las holandesas.

Los peligros de Holanda contra España

Lieke Martens y Beerensteyn son las principales amenazas de la selección que dirige Andries Jonker, pero para contrarrestarlas España cuenta con la máxima goleadora del torneo, Athenea del Castillo –cinco goles en seis jornadas– y también con la máxima asistente, Salma –cuatro pases de gol–. Un espectacular tridente que completa Mariona Caldentey y en el que podría irrumpir la doble ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas.

La futbolista del Barcelona lleva lesionada desde noviembre por una contusión en su rodilla izquierda, pero Montse Tomé contó con ella para la concentración en Las Rozas. Alexia viajó a Sevilla y se entrenó junto al resto de sus compañeras en la previa del partido, por lo que su presencia contra Holanda no está descartada, aunque parece improbable que sea titular. Más difícil lo tiene Tere Abelleira, que ni siquiera se ejercitó en la última sesión de trabajo.

La seleccionadora, Montse Tomé, no quiso dar ninguna pista sobre la presencia ni de una ni de otra en La Cartuja. «Alexia está bien en su proyecto de readaptación. Está entrenando lo que puede. Todos los que estamos aquí queremos que España gane, no vamos a darle pistas al rival», dijo la asturiana, que no dio ninguna pista sobre su once.

Lo que sí aseguro, al igual que Irene Paredes, que también compareció en sala de prensa, es que la motivación por estar en unos Juegos por primera vez es máxima y esperan un estadio a rebosar para empujar para completar esa hazaña. «Espero que Sevilla sea una fiesta y que toda España nos apoye», pidió Tomé, mientras que la central del Barça hizo el siguiente llamamiento: «La gente es una fuerza extra para conseguir los objetivos. Os necesitamos».

Las cuentas de la selección para estar en París

Las cuentas para estar en la villa olímpica ubicada en la capital francesa son sencillas. La primera opción es ganar el partido contra Holanda. La victoria le da a España la clasificación matemática, mientras que la derrota le haría depender de lo que suceda en la otra semifinal. Simultáneamente, la selección tendría que esperar una victoria de Francia a Alemania, pues al ser el país anfitrión ya tiene su participación asegurada.

De producirse ese escenario, España se jugaría la última plaza con Alemania para los Juegos el próximo miércoles en Holanda, en el Abe Lenstra Stadion de Heerenven. Sin embargo, una derrota de la selección y una victoria de las alemanas las dejaría sin ninguna opción de viajar a París para disputar la cita olímpica. Por tanto, no queda otra que pensar en positivo con un grupo que ya tiene una estrella y que quiere lucirla más que nunca en el partido más importante de la selección de fútbol femenino en nuestro país.