¡Final en el Nuevo Vivero (4-0)!

Acaba el partido en el Nuevo Vivero de Badajoz con la victoria de España ante Georgia (4-0). Buena reacción de los de Luis Enrique tras el fiasco ante Suecia. Los goles de Gayà, Carlos Soler, Ferran y Sarabia recalcan el buen trabajo de lo españoles, que fueron claros dominadores del encuentro. El miércoles, nuevo partido ante Kosovo. Otro triunfo dejaría en el olvido lo sucedido en Suecia. Laporte, con una sobrecarga, y Gayà, con una lesión en el sólo, dudas.

Minuto 94 – ¡Gol anulado a España!

Fuera de juego de Pablo Fornals, que fue el asistente de Sarabia para el quinto de España que no subirá al marcador.

Minuto 87 – Últimos compases en Badajoz

Lo intenta Georgia en busca de un gol que maquille su partido en el Nuevo Vivero. Estuvo flojo el cuadro de Willy Sagnol, al que le costó mucho generar peligro.

Minuto 82 – Amarilla para Chabradze

Se marchaba con claridad Sarabia con la portería en su punto de mira pero fue detenido por Chabradze con un agarrón.

Minuto 78 – Monólogo español

Toca y toca España, que sigue con su dominio y mantiene sus opciones para firmar el quinto esta noche mágica en Badajoz.

Minuto 74 – Doble cambio de España

Debuta con la selección española Robert Sánchez en la portería, se marcha Unai Simón. También se va Gayà, que sintió molestias en el gemelo, y entra al campo Brais.

Minuto 70 – Buenos minutos de Abel

Está menos participativo en este segundo tiempo pero está teniendo buenos movimientos como referente. Tuvo sus ocasiones para hacer gol.

Minuto 65 – ¡Al larguero Georgia!

Se está animando Georgia en esta segunda mitad. El recién entrado se revolvió, se hizo el hueco y disparo con potencia para el paradón de Unai Simón, que tocó lo justo y se vio ayudado por la madera para evitar el tanto georgiano.

Minuto 63 – ¡GOOOOOOL DE SARABIA!

¡Llega el cuarto de España! Contra de libre de los españoles que lidera Sarabia, llega a la frontal y cede a la otra banda para la entrada de Fornals en el área. Recorta y se la devuelve a Sarabia para que firme el cuarto.

Minuto 62 – ¡La tuvo Georgia!

Vaya oportunidad para Georgia. Trallazo desde dentro del área que para Unai Simón pero la pelota se marcha finalmente por muy poco fuera. Rozó el poste.

Minuto 60 – Doble cambio en España

Se marchan Eric García y Ferran Torres para la entrada de Mikel Merino y Pablo Fornals. El cambio obliga a Azpilicueta colocarse como central y a Llorente como lateral.

Minuto 56 – Primeros cambios en Georgia

Busca Sagnol algo más de reacción en sus jugadores tras el tímido intento al inicio del segundo tiempo. También se prepara alguno más en España.

Minuto 52 – Vuelve a controlar España

Salió más valiente Georgia en este inicio del segundo tiempo pero el control vuelve a ser español. Las ocasiones se suceden y cada centro lateral lleva peligro en el área visitante.

Minuto 47 – ¡Doble ocasión de Georgia!

Tuvo dos ocasiones claras el cuadro georgiano tras el inicio del segundo tiempo. Una primera muy rápida por la derecha y una segunda tras un córner. En ambas tuvo que repeler la pelota Unai Simón.

Minuto 46 – ¡Arranca la segunda parte!

Comienza la segunda mitad del España – Georgia. Un cambio en la selección española. Entró Raúl Albiol por Laporte.

Descanso en el Nuevo Vivero (3-0)

¡Se acaban los primeros 45 minutos! Festival de goles en el Nuevo Vivero para España, que logró tres tantos en la primera parte obra de Gayà, Carlos Soler y Ferran Torres. Buenos minutos de Marcos Llorente por la derecha, siendo un puñal y autor de dos de las asistencias. Fue muy superior España ante un Georgia que no se presentó.

Minuto 41 –¡GOOOOOOOOL DE ESPAÑA!

¡Ahora sí, el tercero! Conexión entre Ferran y Marcos Llorente que acaba en gol. El rojiblanco se dispara de nuevo por la derecha y centra antes de llegar a línea de fondo para el remate de Ferran.

Minuto 38 – ¡Lo intenta Sarabia!

Recupera Rodri en campo rival y le llega a Sarabia con metros por delante. El extremo le pegó con su zurda pero el meta georgiano la atrapa con facilidad.

Minuto 33 – ¡Gol anulado a España!

Marcó Gayà el tercero en el Nuevo Vivero pero la jugada estaba invalidada. Ferran estaba en fuera de juego cuando recibió instantes antes de ponerle la pelota plácida al lateral.

Minuto 30 – ¡Parón para la hidratación!

Cooling break en el Nuevo Vivero para refrescar a los jugadores. Le vendrá bien a Georgia para cambiar la imagen.

Minuto 25 – ¡EL SEGUNDO DE ESPAÑA!

¡Gol de Carlos Soler! Entra como un cañón Marcos Llorente por la derecha, penetra hasta línea de fondo y sirve al área pequeña donde no llega Abel Ruiz de primeras pero sí Soler, que la clava para hacer el 2-0.

Minuto 22 – Qué pena el control de Ferran

Pase perfecto de Rodri para la entrada de Ferran al área. La pincha pero se le queda atrás y recurre al taconazo para salvarla sin encontrar rematador. Despeja Georgia.

Minuto 16 – ¡La tuvo Abel Ruiz!

Le faltó potencia al disparo de Abel Ruiz. Penetró en el área Ferran Torres y cedió para el delantero pero no conectó bien y atrapa Loria.

Minuto 14 – ¡GOOOOOOOOL DE ESPAÑA!

¡Gol gol gol gol de España! Córner botado por Soler que es repelido por la zaga de Georgia. La pelota queda en la frontal y Gayà la empaña, toca en hasta dos jugadores, y se cuela en el arco de Loria: 1-0.

Minuto 8 – ¡No le pega bien Ferran!

Buena conexión entre Ferran y Llorente por la derecha. Se asociaron con un par de paredes y fue el colchonero el que cedió por última vez al delantero citizen para su chut mordido.

Minuto 5 – Claro dominio de España

La pelota es de España. Toca y toca el conjunto de Luis Enrique en busca de los espacios que puede dejar Georgia. Ya han filtrado varios balones a la espalda de los laterales con cierto peligro. Es un partido que exige paciencia.

Minuto 1 – ¡ARRANCA EL PARTIDO!

¡Comienza el España – Georgia! Ya está en juego el duelo entre españoles y georgianos por los tres puntos de esta quinta jornada del Grupo B de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022.

20:42 – ¡Suenan los himnos!

Ya resuena el himno de España en Badajoz. Muchas ganas de fútbol en el Nuevo Vivero.

20:35 – ¡Recordamos las alineaciones!

Estos son los 22 jugadores que se enfrentarán esta noche por los tres puntos del Grupo B por el Mundial de Qatar 2022.

España: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporta, Gayà; Marcos Llorente, Rodri, Carlos Soler; Ferran Torres, Abel Ruiz y Sarabia.

Georgia: Loria; Lochosvili, Kankava, Aburjania, Giorbelidze, Zaria; Chakvetadze, Kiteishvili, Mamuchasvili, Azarov; y Davitashvili.

20:30 – Buenos precedentes para España

Los tres últimos precedentes en eliminatorias para el Mundial entre España y Georgia cayeron del lado español por 1-2, 2-0 y 0-1. Hay una victoria para los georgianos en 2016 por 0-1 en un encuentro amistoso en el Coliseum Alfonso Pérez.

20:25 – Ya calientan sobre el Nuevo Vivero

Ya están los hombres de España y Georgia calentando para el choque sobre el césped del Nuevo Vivero. Se espera fiesta en el coliseo pacense.

20:20 – Un triunfo obligado

Si España quiere estar en este próximo Mundial de Qatar 2022 por la vía rápida debe acabar primera de grupo. El tropiezo ante Suecia lo complica y el primer paso para revertirlo es ganar a Georgia.

20:15 – Cambio de última hora en Georgia

Se cae del once Lobzhanidze, el 9 de Georgia, y entrará en su lugar Davitashvili. Así, el once de Georgia esta noche será: Loria; Lochosvili, Kankava, Aburjania, Giorbelidze, Zaria; Chakvetadze, Kiteishvili, Mamuchasvili, Azarov; y Davitashvili.

20:10 – Todo listo en el Nuevo Vivero

No falta ni un detalle en el vestuario del Nuevo Vivero para este España – Georgia. Los jugadores ya han pisado el césped y en breve comenzarán a calentar.

20:05 – Abel Ruiz, la apuesta

Sorpresivo el once de Luis Enrique y también la titularidad de Abel Ruiz. El delantero del Sporting de Braga será la referencia en ataque en lugar de Morata.

20:00 – Revolución en el once de Luis Enrique

Cinco cambios introduce Luis Enrique con respecto al once que saltó ante Suecia. Se quedan fuera Jordi Alba, Busquets, Koke, Morata y Gerard Moreno y entran en su lugar Gayà, Rodri, Marcos Llorente, Abel Ruiz y Sarabia.

19:55 – Esta es la alineación de Georgia

Así salen los georgianos esta noche ante España: Loria; Lochosvili, Kankava, Aburjania, Giorbelidze, Zaria; Chakvetadze, Kiteishvili, Mamuchasvili, Azarov; y Lobzhanidze.

⚽️ მატჩის დღე: 🇪🇸 ესპანეთი 🆚 საქართველო 🇬🇪

⚽️ Match day: 🇪🇸 Spain 🆚 #GFF 🇬🇪

📜 ჩვენი შემადგენლობა 🇬🇪

📜 Our line-up for this evening’s game! 🇬🇧

#ESPGEO pic.twitter.com/XIsuFH64mO

— Georgia • GFF (@GeorgiaGff) September 5, 2021