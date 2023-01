España espera la decisión de Garnacho

Alejandro Garnacho está demostrando en el Manchester United que está llamado a ser una de las grandes promesas del fútbol mundial para los próximos años. Desde su irrupción esta misma temporada en el conjunto de los diablos rojos de la mano de Ten Hag, el futbolista ha abierto una ‘guerra’ entre España y Argentina, ya que ambas selecciones desean que el jugador elija vestir su camiseta de manera definitiva. Por ello, desde la Federación española esperan que el joven extremo se pronuncie al respecto para saber si quiere jugar con la selección o no.

El hecho de que Garnacho ya se haya puesto la camiseta de la Albiceleste en categorías inferiores no significa nada. Existen muchos casos de futbolistas que visten una camiseta en partidos no oficiales y después se decantan por su otra nacionalidad. Y ese es el deseo de la Federación española que al no haber debutado de manera oficial con la recién campeona del mundo, el jugador podría estar a las órdenes de Luis de la Fuente. Por ello, esperan un mensaje del hispano-argentino.

Porque Alejandro Garnacho nació en Madrid, pero eligió a Argentina por la doble nacionalidad de su madre. Por suerte, el jugador del Manchester United aun no ha debutado a las órdenes de Lionel Scaloni quien, según informan desde Argentina, le tiene muy en cuenta de cara a las próximas convocatorias. Bien es cierto que ya formó parte de la plantilla en la última ventana de la CONMBEOL, pero el seleccionador no le sacó al terreno de juego.

Aun así, el país que quiera llevárselo no podrá hacerlo de forma definitiva hasta que no cumpla cuatro partidos oficiales. Y es que la normativa de la FIFA permiten el cambio a aquellos jugadores que hayan jugado un máximo de tres partidos antes de cumplir 21 años. No obstante, si el jugador se acaba por decantar por una de las dos camisetas antes de estos tres partidos, se acabará el debate para siempre.

Marzo, mes decisivo

Marzo podría ser la fecha clave para conocer el futuro de Garnacho en el ámbito de selecciones. En la última semana de ese mes, en Europa dará comienzo la fase de clasificación para la próxima Eurocopa que se disputará en 2024. En cambio, en Sudamérica y en el caso de Argentina, no está previsto ningún partido oficial, pero sí amistoso. De manera legal no habrá ninguna novedad ya que el jugador no disputará en ningún caso los cuatro partidos reglamentarios para ser oficialmente jugador de una de las dos selecciones, pero si podrían darse a conocer las intenciones del jugador de 18 años.

Dentro de este debate y dudas sobre las intenciones de Garnacho con la selección, dio varias pistas antes de comenzar el Mundial de Qatar donde mostró indirectamente su enfado en redes sociales por no ser convocado por Scaloni cuando sufrió el varapalo de las lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa. El extremo dio un ‘me gusta’ a una publicación que decía que no iba convocado por ser español. Este hecho levantó las dudas sobre sus deseos de vestir una camiseta u otra en el futuro.