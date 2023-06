España - Croacia: horario y dónde ver la final de la Liga de Naciones en directo online y por TV.

La selección española viaja a Róterdam para enfrentarse a Croacia en el partido correspondiente a la final de la UEFA Nations League. España se impuso en su semifinal a Italia en los últimos minutos gracias al gol de Joselu, mientras que que el combinado balcánico se cargó a Holanda, anfitriona de esta Final Four, tras una prórroga, por lo que tienen una mayor carga de minutos.

España firmó un buen partido frente a Italia consiguió sacar su billete para la final de la UEFA Nations League. El combinado español comenzó adelantándose con un tanto de Yeremy Pino, mientras que Immobile igualó la contienda minutos después desde los once metros. Los hombres de Luis de la Fuente fueron mejores en el segundo tiempo y cuando todo parecía que se decidiría en la prórroga apareció Joselu para hacer el 2-1 y mandar a los suyos a la gran final.

Delante estará la Croacia de Luka Modric y compañía, que ganaron en las semifinales a Holanda. La selección ajedrezada estaba a punto de llevarse el choque, pero en el añadido Lang mandó el choque a la prórroga al hacer el 2-2. En esa media hora extra los tantos de Bruno Petkovic y del centrocampista del Real Madrid, desde el punto de cal, metieron a los de Zlatko Dalic a la final de la UEFA Nations League.

Ahora España y Croacia se enfrentan en una final de la UEFA Nations League que hará que una de estas dos selecciones sume un título que no tienen a sus vitrinas. La selección española llegó a la final en la última edición, pero cayeron ante Francia con un polémico gol de Mbappé y es cierto que no se muerde metal desde la Eurocopa de 2012. Por otro lado, los balcánicos vienen firmando varios años muy buenos y no se lo pondrán nada fácil a los hombres de Luis de la Fuente.

Dónde ver en directo el España – Croacia

El España – Croacia se emitirá en directo en televisión a través de La1 de RTVE, que es en abierto. Si quieres ver online en vivo el España – Croacia, puedes hacerlo en streaming a través de la aplicación de RTVE Play. Además, en OKDIARIO te contaremos la narración online en directo del partido correspondiente a la final de la UEFA Nations League, con el minuto a minuto, resultado y goles del España – Croacia desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del España – Croacia

La selección española de fútbol se enfrenta a la croata en el partido correspondiente a la final de la UEFA Nations League desde las 20:45 horas, una hora menos (las 19:45 horas) si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el España – Croacia

El estadio De Kuip, en la ciudad holandesa de Róterdam, acoge este domingo 18 de junio de 2023, desde las 20:45 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la final de la UEFA Nations League entre la selección española y Croacia.

El árbitro del España – Croacia

El colegiado designado para el partido en De Kuip de este domingo entre España y Croacia es el alemán Felix Zwayer. En el VAR estará su compatriota Marco Fritz.