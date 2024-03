El entrenador del Lecce tumba a un jugador rival de un cabezazo: «No fue agradable a la vista…»

Lamentable lo ocurrido en un partido de fútbol en Italia. Roberto D’Aversa, entrenador del Lecce, tumbó de un cabezazo a un jugador rival después de la derrota del su equipo en casa ante el Hellas Verona. El técnico italiano pidió disculpas a la conclusión del partido después de protagonizar una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que le costó la expulsión y una más que posible sanción de varios partidos. El Lecce también se quiso pronunciar en un comunicado e incluso en Italia informan que valoran despedirlo.

Todo ocurrió a la conclusión del partido de la Serie A que enfrentó este domingo al Lecce contra el Hellas Verona y que se saldó con victoria (0-1) de los visitantes. Tres puntos vitales en la lucha por la permanencia que dejó al cuadro local sólo un punto por encima del puesto que marca el descenso a Segunda División.

Esta derrota no la encajó bien Roberto D’Aversa, entrenador del Lecce que perdió los nervios a la conclusión del partido dejó una de las imágenes de la jornada en el fútbol mundial. El entrenador italiano entró en el campo a la conclusión del partido y tumbó de un cabezazo a a Thomas Henry, delantero del Hellas Verona.

Ambos fueron expulsados después de una acción que, lógicamente, obligó a pedir perdón al entrenador que todo hacen indicar que recibirá una sanción ejemplar. «En los últimos minutos el partido estuvo marcado por continuas provocaciones, que de todas formas no justifican lo sucedido. El próximo sábado tenemos otro partido importante y no quería que mis jugadores recibieran una descalificación», comenzó diciendo el técnico que quiso pedir disculpas minutos después de protagonizar el acto lamentable.

Lecce coach Roberto D’Aversa appeared to headbutt Verona striker Thomas Henry at full time….. pic.twitter.com/FUI78TAkht — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) March 10, 2024

«Entré al campo para distanciarlos del rival, luego vino el choque con Henry que, os aseguro, no fue premeditado. Ya he pedido disculpas a los directivos del Verona: como entrenador y padre de tres hijos, pido disculpas por el gesto, que ciertamente no fue agradable a la vista», explicó sobre el incidente.

Valoran su destitución

El Lecce también se quiso pronunciar en un comunicado en el que condenó los hechos y en Italia señalan que incluso le podría costar el despido al entrenador. «Condenamos el gesto de D’Aversa. Es un acto contrario a los principios y valores del deporte», afirmó el club italiano que también obligó a su entrenador a pedir perdón ante un acto que se ha convertido en viral en las redes sociales.

«El US Lecce, en referencia al episodio entre el entrenador D’Aversa y el jugador del Verona, Henry, evaluando la situación de nerviosismo general al final del partido, condena firmemente el gesto de su entrenador por ser contrario a los principios y valores del deporte», afirmó el club en un comunicado que también se ha convertido en tendencia en las redes.

A estas horas, el club italiano estaría valorando la opción de despedir al entrenador después de un acto lamentable que todo hace indicar que le mantendrá lejos de los banquillos durante las próximas semanas. Puede que cuando se haga oficial la sanción esté sin equipo.